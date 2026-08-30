Vršac: Dan rumunskog jezika, praznik identiteta i kulture 31. avgusta

U ponedeljak, 31. avgusta, od 17 sati, u Studiju Centra Milenijum biće održana manifestacija Dan rumunskog jezika – Jezik nas spaja.

Manifestaciju organizuje udruženje „Slobodni Rumuni Srbije“, u saradnji sa Kulturnim centrom Vršac, Generalnim konzulatom Rumunije u Vršcu, Gradom Vršcem i Nacionalnim savetom rumunske nacionalne manjine.

Program je zamišljen kao svojevrsni praznik rumunske reči, književnosti, muzike, pozorišta i folklora. Na istoj sceni okupiće se učenici osnovnih i srednjih škola, omladina, studenti, ali i profesionalni umetnici, stvarajući jedinstven spoj mladosti, talenta, tradicije i vrhunskog umetničkog izraza.

Koordinator programa je profesorka Natalija Stan, a publika će imati priliku da uživa u nastupima učenika i mladih, kao i profesionalnih glumaca rumunske scene Narodnog pozorišta „Sterija“. Poseban pečat programu daće gosti iz Rumunije; svojim nastupom predstaviće se i Fanfara iz Merčine, Karaš-Severin, koja će doneti prepoznatljive zvuke tradicionalne muzike, kao i Folklorni ansambl iz Greonija, koji će predstaviti bogatstvo banatske i rumunske folklorne baštine.

Očekuje se veliki broj ljubitelja rumunskog jezika, književnosti, muzike i kulture, kao i predstavnika kulturnog i javnog života Vršca i regiona.

( Kulturni centar Vršac)