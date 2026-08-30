Sefkerin: Obnova Doma kulture i izgradnja igrališta

Predsednica opštine Opovo Anka Simin Damjanov, pokrajinski poslanik AP Vojvodine Predrag Ginculj i predsednik Mesne zajednice Sefkerin Stevan Stankov obišli su radove na rekonstrukciji Doma kulture u Sefkerinu, kao i novo dečje igralište postavljeno u parku ispred škole.

Rekonstrukcija Doma kulture predstavlja jedan od značajnijih infrastrukturnih projekata u oblasti kulture na teritoriji opštine Opovo. Radovi se izvode u okviru projekta „Rekonstrukcija i sanacija objekta Doma kulture u Sefkerinu – I faza, zamena krovnog pokrivača i krovne konstrukcije“, za čiju je realizaciju Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama obezbedio sredstva uz sufinansiranje Lokalne samouprave opštine Opovo.

Prva faza obuhvata kompletnu zamenu dotrajale krovne konstrukcije i krovnog pokrivača, čime se zaustavlja dalje propadanje objekta i stvaraju uslovi za nastavak njegove obnove kroz naredne faze. Dom kulture decenijama je predstavljao važno mesto okupljanja i društvenog života meštana Sefkerina, a njegova potpuna rekonstrukcija trebalo bi da mu vrati značaj i omogući organizovanje brojnih kulturnih i društvenih sadržaja.

Tokom obilaska, predsednica opštine, pokrajinski poslanik i predsednik Mesne zajednice upoznali su se sa tokom i dinamikom radova, koji predstavljaju nastavak višegodišnjih aktivnosti lokalne samouprave na obnovi ovog značajnog objekta. Pripreme za rekonstrukciju započete su izradom projektno-tehničke dokumentacije, a obnova je planirana fazno, počevši upravo od krova i krovne konstrukcije.

Pored ulaganja u kulturnu infrastrukturu, posebna pažnja posvećena je i najmlađim stanovnicima Sefkerina. U parku ispred škole postavljeno je novo dečje igralište namenjeno maloj deci, koje je opremljeno njihalicom Bob, klackalicom Vippy, toboganom Larven sa visinom pada od jednog metra, kao i gumenom životinjom – bubamarom.Svi elementi postavljeni su na mekoj podlozi, koja doprinosi većoj bezbednosti i udobnosti dece tokom igre. Pored igrališta postavljen je i prateći mobilijar za roditelje – klupa i kanta za smeće, kako bi ovaj prostor predstavljao prijatno i funkcionalno mesto za boravak, odmor i zajedničko vreme porodica.

Realizacijom ovih aktivnosti Sefkerin dobija nove i kvalitetnije sadržaje – od obnove važnog objekta kulturnog života do uređenja prostora namenjenog najmlađima, čime se nastavlja ulaganje u kvalitet života građana i razvoj svih naseljenih mesta opštine Opovo.

(naseopovo.rs)