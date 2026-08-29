Radnik EPS-a preminuo nakon nesreće u „Kolubari“: Pukla sajla dizalice, povređen i njegov kolega

M. S. preminuo je u Urgentnom centru, dok je M. Z. u nesreći zadobio lakše povrede, nakon što je došlo do pucanja sajle dizalice, saopštio je EPS.

Do nesreće je došlo na montažnom placu “Radljevo Sever” u Rudarskom basenu „Kolubara“, gde su dvojica radnika „Elektroprivrede Srbije“ povređena prilikom utovara povratnih stanica i kosih članaka na vučne vozove.

“Nažalost, od posledica povreda radnik M. S. je preminuo u Urgentnom centru, dok je M. Z. zadobio lakše povrede”, ističe se u saopštenju.

Na mesto nesreće izašli su pripadnici MUP Srbije, predstavnici Službe za bezbednost i zdravlje na radu i drugih nadležnih institucija.

“‘Elektroprivreda Srbije’ upućuje najdublje saučešće porodici preminulog radnika”, zaključuje se u saopštenju.