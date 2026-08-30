U Deliblatskoj peščari nema većih i novih žarišta

Pančevo
KUD „Stanko Paunović“ nastupiće 31. avgusta u Pančevu
Pančevo
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30.08.2026
12:33Stravičan udes kod Kusića: Automobil sleteo sa puta, troje povređeno, lekarima se bore za život jednog putnika
12:33Stravičan udes kod Kusića: Automobil sleteo sa puta, troje povređeno, lekarima se bore za život jednog putnika
Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta.
Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata.
I dalje duva košava, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče.
Temperatura je ispod 30 stepeni u toku celog dana.
(RTS)
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