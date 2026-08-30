Južni Banat

U Deliblatskoj peščari nema većih i novih žarišta

11:00

30.08.2026

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printscreen/RTS

Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta.

Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata.

I dalje duva košava, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče.

Temperatura je ispod 30 stepeni u toku celog dana.

(RTS)

Tagovi

Deliblatska peščara požar

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