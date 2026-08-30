U Deliblatskoj peščari nema većih i novih žarišta

Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta.

Slaba kiša padala je u toku jučerašnjeg dana i noći u nekoliko navrata.

I dalje duva košava, ali znatno slabijim intenzitetom nego juče.

Temperatura je ispod 30 stepeni u toku celog dana.

(RTS)