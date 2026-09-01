Plandište: Danas tretman suzbijanja odraslih formi komaraca
Opštinska uprava Opštine Plandište obaveštava građane da će preduzeće „Eko-san Plus“ d.o.o. Beograd – Zemun obaviti zaprašivanje odraslih formi komaraca avionom na teritoriji opštine Plandište, na svim naseljenim mestima.
Tretman suzbijanja komaraca biće izvršen 1. septembra , u terminu između 18 i 20 časova, preparatom na bazi lambda-cihalotrina.
Posebno se upozoravaju pčelari da je preparat toksičan za pčele. Zbog toga je neophodno da košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 kilometara od mesta suzbijanja komaraca.
Za sve dodatne informacije građani se mogu obratiti na broj telefona: 066/867-0020.
(Opština Plandište)