Vatrogasci sprečili katastrofu u Crepaji: Požar izbio tik do kuća

CREPAJA – Brzom i pravovremenom intervencijom vatrogasnih ekipa uspešno je lokalizovan i ugašen požar koji je večeras oko 21 sat izbio na jednoj njivi na samom obodu naseljenog mesta Crepaja.

Prema rečima meštana, vatra je planula na poljoprivrednoj parceli koja se nalazi neposredno preko puta prvih naseljenih kuća, što je izazvalo veliku zabrinutost u celom selu.

Pravovremena reakcija sprečila tragediju

Vatrogasci su na lice mesta stigli u rekordnom roku nakon poziva uznemirenih građana. Zahvaljujući njihovoj blagovremenoj i profesionalnoj intervenciji, vatrena stihija je brzo stavljena pod kontrolu i potpuno ugašena pre nego što je uspela da stigne do obližnjih stambenih objekata.

U ovom incidentu, na sreću, nije bilo povređenih lica niti je načinjena materijalna šteta na kućama.

Upozorenje na snazi: Ne palite vatru na otvorenom!

Uzrok izbijanja ovog požara biće utvrđen istragom, ali nadležne službe još jednom podsećaju na nedavno izdata upozorenja o izrazito visokom riziku od požara na otvorenom prostoru usled sušnog perioda i visokih temperatura.

Spaljivanje strnjike, suvog rastinja i smeća na njivama strogo je zabranjeno zakonom i predstavlja ogromnu opasnost po bezbednost građana i kritičnu infrastrukturu.

(Pančevac)