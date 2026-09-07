Četiri motociklista poginula za samo tri sata: MUP uputio hitan apel

Uprava saobraćajne policije MUP-a Srbije uputila je hitan apel svim učesnicima u saobraćaju, a posebno vozačima dvotočkaša, nakon što su u nedelju, u razmaku od samo tri sata, u stravičnim saobraćajnim nesrećama život izgubila četiri motociklista.

Serija tragedija započela je u 17.15 časova kod Ljiga, gde su u direktnom sudaru dva motocikla na licu mesta stradali vozači starosti 31 i 46 godina, dok je putinca (33) zadobila povrede opasne po život. Samo 20 minuta kasnije, u Temerinu je poginuo sedamnaestogodišnjak koji je upravljao motociklom bez vozačke dozvole i zaštitne kacige nakon što je udario u betonski stub.

Crni bilans zaključen je u 20.15 časova u Sremskoj Mitrovici, kada je tridesetogodišnji motociklista podlegao povredama posle sudara sa automobilom.

Iz MUP-a upozoravaju na dramatičan porast broja stradalih dvotočkaša u odnosu na prošlu godinu. Apeluje se na vozače da striktno poštuju brzinu i nose zaštitnu opremu, a posebno na roditelje da maloletnicima ne ustupaju motore ukoliko za to nemaju zakonske uslove i vozačke dozvole.

(Dnevnik.rs)