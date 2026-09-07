Patrijarh Porfirije služio opelo generalu Ratku Mladiću na Košutnjaku

Ispred Crkve Svetog apostola Luke na Vidikovcu i Košutnjaku u toku je molitveni ispraćaj nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske, generala Ratka Mladića, a opelo služi Patrijarh srpski Porfirije.

Okupljeni građani u porti tok opela prate uživo preko postavljenih video-bimova. Veliki broj ljudi iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore od ranih jutarnjih sati pristiže kako bi odao poslednju poštu.

Službi prisustvuju brojni zvaničnici: Iz Republike Srpske: ministar pravde Goran Selak, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanie Draga Mastilović i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Iz Srbije: ministar pravde Nenad Vujić, ministar kulture Nikola Selaković, kao i Danilo Vučić.

Stranke i diplomatija: ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko i bivši ministar odbrane Grčke Panos Kamenos.

Srbija🇷🇸 je danas položila ispit kako se poštuju i ispraćaju HEROJI.

Generale neka ti je laka zemlja. pic.twitter.com/td4MpwOE4E — Apolon Spartanski (@Aspartanski) September 7, 2026

Nakon završetka opela u Crkvi Svetog Luke, procesija sa telom generala Mladića uputiće se ka Topčiderskom groblju, gde će biti obavljena sahrana.

Sahrana Ratka Mladića: Reka ljudi čeka da oda počast i poslednju poštu generalu

Delegacija FK Crvena zvezda na sahrani generala Ratka Mladića