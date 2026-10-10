Lubenice i dinje u oktobru prijatno iznenadile i prodavce i kupce

Iako je već uveliko oktobar, lubenice i dinje još se mogu pronaći na tezgama u Pančevu, što je nazabeležno godinama unazad, pa i dalje privlače kupce.

Štaviše, prodaja bi mogla da potraje do kraja meseca, prema očekivanjima Danijela Kurtića, koji ove sočne delicije nudi sa svog kamiona odmah iza nadvožnjaka na jabučkom putu.

Za pomenutog prodavca, poreklom iz Leskovca, koji u Pančevu živi nešto više od godinu dana, produžena sezona jeste iznenađenje, ali ne i razlog za brigu – kupaca ima, a primedbi na kvalitet ove poslatice zasad nije bilo.

– Lubenica je normalna, nije brašnjava, to jest prezrela. Roba koju trenutno prodajem ubrana je pre par dana. Inače, ove poslastice nabavljam od proverenog proizvođača iz Srema i veoma sam zadovoljan tom dugogodišnjom saradnjom, kao i mušterije – navodi Danijel.

Prema njegovim rečima, kupci i dalje rado pazare lubenice, a interesovanje za njih čak je veće nego za neke druge proizvode na tezgi.

– Niko se dosad nije vratio da se požali na kvalitet, što je posebno važno u periodu godine kada se malo ko nada da će na pijaci ili u prodavnici još pronaći ovo letnje voće. I da je ovako ukusno, zdravo i kvalitetno. Ne sećam se da je ovako bilo, jer zadržavanje lubenica u prodaji je neuobičajeno. Poređenja radi, prošle godine sezona se praktično završila već oko 15. do 20. septembra – kaže Kurtić.

Ove godine, međutim, očekuje da će lubenica biti u ponudi najmanje do kraja oktobra.

Da interesovanje nije samo usputna radoznalost, pokazuje i primer kupca koji je pre nekoliko dana uzeo oko 20 komada, kako bi proverio da li će moći dalje da ih proda i ponovo se vratio.

Iznenađenje nije rezervisano samo za lubenice, jer se na tezgi mogu pronaći i dinje, za koje Kurtić kaže da su posebno slatke.

Kilogram dinja prodaje se po ceni od 100 dinara, dok lubenice idu po 60 dinara

Dok se jesen zahuktava, u Pančevu lubenice i dinje još uvek podsećaju na leto.

Koliko će se dugo zadržati na tezgama zavisiće od raspoloživih količina i interesovanja kupaca, ali po svemu sudeći ne pre kraja oktobr.

(Pančevac/J. Filipović)

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