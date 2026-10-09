Zapalio se bus subotičkih maturanata u Pragu: Nema povređenih

Autobus kojim su subotički gimnazijalci išli na matursku ekskurziju u Prag zapalio se na parkingu. Nema povređenih. Deca su u trenutku izbijanja požara bila na doručku u hotelu.

Svih 200 maturanata subotičke Gimnazije „Svetozar Marković“ jutros se bezbedno vratilo sa ekskurzije u Češkoj, potvrdio je za RTS direktor Gimnazije „Svetozar Marković“ u Subotici Danilo Popov.

Na društvenim mrežama juče se pojavio snimak autobusa u plamenu na parkingu hotela u Pragu, za koji je navedeno da je autobus kojim su subotički gimnazijalci stigli na matursku ekskurziju u Prag.

Direktor Gimnazije rekao je da danas čeka izveštaj o tom događaju, ali da ima saznanja da je autobus bio prazan na parkingu, da je požar izbio iz za sada nepoznatih razloga, a da niko od maturanata nije bio u njemu, jer su bili u hotelu na doručku.

Kako je izjavio Popov, novosadska agencija koja je organizovala ekskurziju odmah je obezbedila zamenski autobus, tako da je tokom jučerašnjeg dana program u Češkoj nastavljen prema planu.

(RTS)