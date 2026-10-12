Detonacija uznemirila Nišlije: Eksplozivna naprava bačena u dvorište kuće

U dvorište porodične kuće u Rudničkoj ulici u Nišu, u blizini Starog groblja, noćas je bačena eksplozivna naprava. Povređenih nema, a oštećeni su kuća i tri parkirana automobila, potvrđeno je RTS-u u Policijskoj upravi u Nišu.

Eksplozivna naprava bačena je oko 3.30 u dvorište porodične kuće u Rudničkoj ulici, kod Starog groblja u Nišu.

U eksploziji niko nije povređen, ali je pričinjena materijalna šteta na kući i tri parkirana automobila, prenosi RTS.

Snažna detonacija uznemirila je stanovnike ovog dela grada.

Policija je po prijavi građana izašla na teren i obavila uviđaj.

(RTS)