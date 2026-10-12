Narodni muzej Pančevo: Počinju besplatne radionice bareljefa

PANČEVO – Narodni muzej Pančevo organizuje seriju od 10 kreativnih radionica pod nazivom „Bareljef – ornamentika modernih fosila“. Prva radionica biće održana u utorak, 13. oktobra sa početkom u 13 časova, a ceo projekat se realizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Projekat je osmišljen sa ciljem inkluzije i edukacije, pa će u njemu učestvovati učenici Gimnazije „Uroš Predić”, Tehničke škole „23. maj”, polaznici škole crtanja Doma omladine Pančevo, kao i članovi udruženja „Na pola puta”. Radionice traju oko dva sata, a sav materijal za rad je obezbeđen. Radioničar je Aleksandra Ksenija Milosavljević, dok je koordinator projekta mr Aleksandra Golubov.

Učesnici će savladati tehniku floralnog bareljefa – plitkog reljefa koji spaja vajarske tehnike i prirodne motive poput cvetova, lišća i stabljika. Kroz jednostavan i kreativan proces livenja gipsa preko gline, koristeći isključivo prirodne materijale, stvaraće se unikatni, trajni cvetni otisci. Svi radovi nastali tokom ovog ciklusa biće predstavljeni javnosti na svečanoj izložbi 23. decembra, na Dan Narodnog muzeja Pančevo.

(Pančevac)