Održana prva radionica „Bareljef – ornamentika modernih fosila“

U Narodnom muzeju Pančevo danas je održana prva od 10 kreativnih radionica pod nazivom „Bareljef – ornamentika modernih fosila“. Ceo projekat se realizuje uz podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.

Na prvoj radionici, u glinu su utiskivani floralni motivi ili motivi koje su učesnici sami izabrali. Nakon toga je sipan gips.

„Praviće se odlivak. Nakon nedelju dana, skida se odlivak i daje se život fosilima. One se boje i imamo krajnji rezultat, novi bareljef“, objašnjava kustos muzejski pedagog Aleksandra Golubov za Pančevac.

Radioničar Ksenija Milosavljević je dobila glinu od drugarice koja je vajarka. Njena prijateljica je od iste gline napravila skulpturu i osvojila nagradu u Beogradu.

„Ona je uradila poprsje Desanke Maksimović. I ta glina je bila kao kamen kad sam je dobila, pre jedno sedam dana. Zahvaljujući mišićima mog muža i meni, mi smo to kvasili i mesili. Glina je jedan fantastičan materijal“, kaže radioničar Ksenija Milosavljević.

U planu je da svake nedelje održe po jednu radionicu, u trajanju od dva školska časa. Sav materijal za rad je obezbeđen.

Projekat je osmišljen sa ciljem inkluzije i edukacije, pa su u njemu učestvovali učenici Gimnazije „Uroš Predić”, Tehničke škole „23. maj”, polaznici škole crtanja Doma omladine Pančevo, kao i članovi udruženja „Na pola puta”. Radioničar je Aleksandra Ksenija Milosavljević, dok je koordinator projekta mr Aleksandra Golubov.

Učesnici su imali priliku da savladaju tehniku floralnog bareljefa – plitkog reljefa koji spaja vajarske tehnike i prirodne motive poput cvetova, lišća i stabljika.

Bareljef (fr. bas-relief) predstavlja plići, slabije ispupčen vajarski rad na ravnoj površini. To je plitki reljef za razliku od visokog reljefa (fr. haut-relief), gde su figure izvedene plastično i samo pozadinom vezane za podlogu.

Floralni bareljef (eng. botanical bas-relief) podrazumeva spoj vajarske tehnike i prirodnih motiva (cvetovi, lišće, stabljike, bobice i sl.) i može imati umetnički ili dekorativni kontekst.

Izlivanjem gipsa preko gline, kroz krajnji rezultat, dobijamo unikatni, dekorativni i potpuno trajni biljni, odnosno cvetni otisak.

Svi radovi nastali tokom ovog ciklusa biće predstavljeni javnosti na svečanoj izložbi 23. decembra, na Dan Narodnog muzeja Pančevo.

(Pančevac)