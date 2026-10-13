Vladimir Vuletić pronađen mrtav u sauni svog stana

Bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić (48) pronađen je mrtav juče oko 15.40 časova u sauni svog stana u Ulici Vladana Desnice na Voždovcu.

Prema dostupnim informacijama, četvorica mladića L. M. (21), N. M. (25), A. P. (22) i D. P. (22) došla su do stana profesora nakon što im se tri dana nije javljao na telefon.

Mladići su policijskim službenicima, koji su ubrzo stigli na lice mesta, izjavili da su imali ključ od Vuletićevog stana.

Nakon što su ušli u stan i popeli se na sprat na kojem se nalazi sauna, primetili su da su vrata prostorije zaključana sa unutrašnje strane ili zaglavljena, piše „Informer“.

Pošto nisu uspeli da otvore vrata, obili su ih, a unutra su zatekli profesora Vladimira Vuletića kako sedi bez znakova života.

Na lice mesta odmah su upućene ekipe Hitne pomoći i policijske patrole.

Lekari su mogli samo da konstatuju smrt, dok je policija obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja.

Telo Vladimira Vuletića biće poslato na obdukciju, koja bi trebalo da pomogne u utvrđivanju tačnog uzroka smrti.

(Informer/Blic)