Veliki broj sugrađanki pregledan na pokretnom mamografu

Pokretni mamograf koji je u Pančevu bio postavljen ispred Doma zdravlja omogućio je sugrađankama da u toku dve nedelje obave mamografski pregled, koji se u Srbiji sprovodi u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke.

Zahvaljući nacionalnom skriningu za rano otkrivanje karcinoma dojke, koju sprovodi Institut„ Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, pokretni mamograf bio je postavljen ispred pančevačkog Doma zdravlja dve nedelje. Interesovanje naših sugrađanki je bilo veoma dobro, što je važno, jer zahvaljući mamografiji karcinom dojke i druge promene mogu se otkriti u ranoj fazi, prenosi RTV Pančevo.

Rak dojke najčešći maligni tumor koji pogađa žene u Srbiji i od koga umiru. Svake godine oboli oko 4.500 žena, a bitku sa ovom bolešću izgubi oko 1.600 i više žena. Zato je rana dijagnostika važna. Mobilni mamograf mogao bi opet u dogledno vreme da bude u našem gradu.

(RTV Pančevo)