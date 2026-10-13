Zdravlje

Veliki broj sugrađanki pregledan na pokretnom mamografu

Pokretni mamograf je bio dve nedelje postavljen ispred Doma zdravlja u Pančevu.

18:30

13.10.2026

Podeli vest:

Foto: Pančevac / R. Đ.
Precizne slike na mamografu u Zavodu „Pančevac”

Pokretni mamograf koji je u Pančevu bio postavljen ispred Doma zdravlja omogućio je sugrađankama da u toku dve nedelje obave mamografski pregled, koji se u Srbiji sprovodi u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke.

Zahvaljući nacionalnom skriningu za rano otkrivanje karcinoma dojke, koju sprovodi Institut„ Milan Jovanović Batut“ u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, pokretni mamograf bio je postavljen ispred pančevačkog Doma zdravlja dve nedelje. Interesovanje naših sugrađanki je bilo veoma dobro, što je važno, jer zahvaljući mamografiji karcinom dojke i druge promene mogu se otkriti u ranoj fazi, prenosi RTV Pančevo.

Rak dojke najčešći maligni tumor koji pogađa žene u Srbiji i od koga umiru. Svake godine oboli oko 4.500 žena, a bitku sa ovom bolešću izgubi oko 1.600 i više žena. Zato je rana dijagnostika važna. Mobilni mamograf mogao bi opet u dogledno vreme da bude u našem gradu.

(RTV Pančevo)

Tagovi

dom zdravlja pančevo Pančevo pokretni mamograf raj dojke zdravlje

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


Рок за reCAPTCHA проверу је истекао. Поново учитајте страницу.