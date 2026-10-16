OFAK produžio licencu Lukoilu za finansijske transakcije van Rusije do 24. aprila

Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija Sjedinjenih Američkih Država produžila je do 24. aprila 2027. godine licencu koja dozvoljava kompaniji Lukoil da obavlja određene transakcije koje uključuju njenu stranu imovinu, uprkos sankcijama koje je uveo Vašington.

Produžena licenca uključuje dozvolu kupovinu robe i usluga u objektima Lukoila van Rusije do 24. aprila 2027. godine, nakon što je prethodno produžena do 29. oktobra ove godine, prenosi agencija Rojters.

Opšta licenca naglašava da to uključuje i podružnice ruske korporacije na zapadnoj hemisferi.

Finansijska uprava je takođe izdala posebnu opštu licencu kojom se odobravaju transakcije vezane za podružnice Lukoila u Bugarskoj do 24. aprila 2027. godine.

U oktobru 2025. godine, Ministarstvo finansija SAD uvrstilo je Lukoil i Rosnjeft, kao i 34 podružnice ovih kompanija za proizvodnju nafte, u novi paket američkih sankcija.

(Pančevac/RTS)