Plandište: Novi aparat za snimanje zuba kreće sa radom 19. oktobra

Dom zdravlja „1. Oktobar“ Plandište je zahvaljujući konkursu koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo dobio je još jednu vrednu donaciju. Sredstva su po osnovu konkursa odobrana za nabavku digitalnog ortopana.

„Zahvaljujući odličnoj saradnji koju imamo sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i lokalnom samoupravom, Dom zdravlja Plandište dobio je još jednu vrednu donaciju za nabavku digitalnog ortopana. Ovo je vrlo značajna donacija kao vid pomoći i podrške na unapređenju sistema primarne zdravstvene zaštite, naročito za odeljenje stomatologije. Digitalni ortopan, aparat koji se koristi za snimanje zuba i rano dijagnostikovanje stomatoloških problema na zubima, počinje da radi od ponedeljka 19. oktobra. Realizacija programa i projekata, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, značajno je unapredila i osnažila Dom zdravlja u pogledu unapređenja kvaliteta pružanja usuluga. Do sada smo kroz realizacije ovih projekata dobili dva saniteta za potrebe opšte medicine, specijalizovano vozilo za prevoz pacijenata za dijalizu i vozilo za potreba pacijenata kućne nege, ultra zvučni aparat, EKG aparate, stomatološke stolice, rendgen aparat, ginekološku stolicu i defibrilatora. Ovo je još jedna donacija koja će nam pomoći pre svega u pružanju pomoći našim pacijentima, u povećanju i unapređenju sistema primarne zdravstvene zaštite stanovništva Opštine Plandište“, izjavio je direktor Doma zdravlja, dr Nebojša Drljević.

Digitalni ortopan značajno će unaprediti kvalitet pružanja stomatoloških usluga, smanjiti redove čekanja i pružiti novu uslugu našim sugrađanima. Korišćenje ovog aparata u velikoj meri olakšaće rad stomatološkog odeljenja i pružiti bolju dijagnostiku prilikom pregleda, dodao je dr Drljević.

(eVršac)