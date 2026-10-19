Vučić o izborima i opoziciji: Razlika će biti toliko velika da će biti šokirani

Aleksandar Vučić, nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, rekao je da je Ginter Felinger, NATO lobista, odbio TV duel sa njim, ali da želi da suoči stavove sa njim onlajn.

– U politici se neretko srž krije u detaljima. Naime, ono što ste smetnuli s uma, dakle, kako je to sve nastalo: nastalo je tako što je Ginter Felinger, Austrijanac, ekonomista inače, nešto stariji od mene gospodin, izrazito pro-albanske orijentacije i antisrpske orijentacije, najžešći NATO lobista u celoj Evropi, i čovek koji smatra da Rusiju treba izbrisati sa lica zemlje. On je rekao da svim srcem podržava Iliju Srdanovića za novog premijera i da je to „spas za Srbiju“ – naveo je Vučić.

Kako je poručio, to je čovek koji je uzgred rekao da bi „trebalo srušiti spomenik maloj Milici Rakić u Tašmajdanu i na tom mestu podići spomenik Medlin Olbrajt, zato što je ona u stvari sačuvala i spasila i srpski narod i ceo Balkan“.

„Felinger je rekao neću da dođem u TV studio, nego bih nešto to onlajn da radimo“

– Dakle, i taj, takav čovek koji bi da ruši spomenik Milici Rakić, javno i otvoreno je podržao Srdanović. I ja sam onda rekao: naravno, već su skrnavili spomenik Milici Rakić razni, pa smo to obnavljali. Ja sam se trudio da to učinim na najbolji način i 2020. godine, kada se to dogodilo. Međutim, ono što je meni bilo važno, to je da je on nedvosmisleno rekao. Dakle, čovek koji nije samo za nezavisno Kosovo, već je najveći mrzitelj svih onih koji se tome protive, koji je rekao da je to ono što će da spase Srbiju: pobeda Srdanovića i studentske liste. I na to reagujući, ja sam rekao: dođite na televizijski duel gde god hoćete. I on nije baš prihvatio. Obradovao bih se ja mnogo da je on prihvatio. On je rekao: ne, ne, ja hoću, ali neću da dođem u Beograd, neću da dođem u TV studio, nego bih ja da mi nešto to onlajn radimo i tako dalje – kazao je Vučić, prenosi Blic.

Dodao je da ne zna kako to izgleda, ali je uvek spreman na duel sa Ferlingerom.

– Videćemo načine na koji, ali što se Beograda tiče, ja sam siguran da će mu nadležni državni organi garantovati svaku vrstu sigurnosti, bezbednosti. On nema nikakvih problema. Uostalom, zastupa jednu veoma popularnu listu, dakle za njih se toliko zalaže, i ne znam šta bi mu to bio problem. Siguran sam da bi ga dočekali sa oduševljenjem na skupu na Slaviji, ili ne znam gde drugo da prave taj skup, tako da. Mi ćemo mu obezbediti, kao država, čiji ja danas nisam deo, ali sam siguran da će nadležni državni organi da mu obezbede sigurnost, bezbednost, a u TV studiju kom opanci, kom obojci, nikakav problem nije – naveo je Vučić.

„Jovo Bakić kaže da je ovo što se zbiva u Francuskoj muzika za njegove uši“

Potom je kritikovao Studentsku listu.

– Ako vam nije ogoljeno, ako vam nije ogoljena politika ta u kojoj albanski studenti kažu da su u stalnoj koordinaciji sa srpskim studentima, ako vam nije ogoljena politika ta da studentski lider Jovo Bakić kaže da ovo što se zbiva u Francuskoj i Italiji, da je to muzika za njegove uši ili blago za njegove oči. Ako to želite u našoj zemlji, pa glasajte onda za njih, nemam nikakav problem. A ja mislim da je to uništavanje jedne zemlje, i baš kao što je i predsednik Makron rekao, ne verujem da je moguće da Francuzi to rade Francuskoj. I to radi uglavnom bogatiji deo Francuske – ocenio je Vučić.

Kako je rekao, ljudi će reći da je to zbog Afroamerikanaca.

– To je malim delom, i to je bio slučaj samo u Sen Deniju i delu Marseja. Sve ostalo, pogledajte centar Pariza, pogledajte centar Liona, sve su bogati beli Francuzi, besni, levičarske orijentacije, delimično Melanšonu pripadaju. Ali ne pripadaju nikome, oni pripadaju jednom novom pokretu razaranja država, razaranja društava i svega drugog. Dakle, kao što su kod nas pokušali da podele porodice, da odvoje decu od roditelja, roditelje od baka i deka, sve su to pokušavali u prethodnim mesecima i u prethodne dve godine. I uspeli smo, teškom mukom od toga da se odbranimo, uprkos činjenici da su milijarde evra potrošili u to – kazao je Vučić.

Kada je reč o vlasti u prethodnih 14 godina otkrio je koje su bile najveće greške.

– Ono što mi smeta to je što vidim da dobar deo lokalnih ljudi ne želi da razgovara. Ne želi da čuje ljude koji ih ponekad zamaraju, koji im ponekad traže nešto što za njih nije lako da učine. I to je moja najveća zamerka, i neću ostati na zamerci. Daću sve od sebe, ukoliko pobedim, da takvi ljudi budu menjani, i da budu mnogo češće menjani, jer nam je potrebna sveža krv, i potrebno nam je da se ljudi ne naviknu samo na fotelju, tašnu, mašnu, sekretaricu i službeni automobil, već super koristi taj službeni automobil, ali otiđi svaki dan u drugo selo, razgovaraj sa domaćinima, vidi šta je to što možeš da rešiš. I to bi za mene bila, to mi je apsolutno najvažniji utisak – poručio je Vučić.

„Video sam koliku sam grešku napravio u vezi sa zdravstvom“

Dodao je da video koliku je napravio grešku u vezi sa zdravstvom.

– Trudili smo se i potrošili smo milijarde, bukvalno, ulaganje u velike ključne projekte, tipa Klinički centar Srbije u Beogradu, Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu, Klinički centar Niš. Radili smo Leskovac, od Leskovca Vranja, od Vranja Leskovca do Loznice, radimo Kikindu, ali nismo uradili ni Sombor ni Suboticu, nismo uradili ni Zrenjanin. I sad, u Zrenjaninu kažete: imate, ima magnetna rezonanca, ali svaka 2 dana ne radi, pa ih šalju kod privatnika. To su neverovatne stvari. Neverovatne su stvari da i dalje imamo to da se ne čuju pokrajinski sekretarijat i republičko ministarstvo .. potpuno neverovatno. Glupa su objašnjenja, pa zato što uvek ljudi traže izgovor, a izgovora je bezbroj za nešto što ne funkcioniše. To vam je kao kad pogledate za šta sam ja kriv, ne neko drugi, da nisam sagledao da smo mogli da možda manje uložimo u Klinički centar Beograd – kazao je Vučić.

Po njegovom mišljenju, Klinički centar Beograd nije morao da izgleda „baš kao spejs šatl“.

– Sad idemo, radimo Tiršovu 2, radimo porodilište u Višegradskoj, radimo porodilište iz Narodnog fronta, selimo Bežanijsku kosu, uradili smo Kardiovaskularnu kliniku Dedinje, dakle, to je sve „state of the art“, ali je trebalo da uradimo. Ne možete da imate da nemate tako uređenu bolnicu u Smederevu, Požarevcu, Boru, Negotinu i Zaječaru. Dakle, gde god da krenete na istok, nemate. Od Podunavskog okruga do Timočkog i Borskog. I onda je to ozbiljan problem. A ako o tome i o svemu tome moram samo ja da mislim, onda je to takođe problem. Problem. Ali nije, ali su to na kraju stvari koje sam razumeo, i zato ćemo to da rešimo, da uložimo najmanje 1,3 milijarde. Biće dve milijarde sa opremom, nema nikakve sumnje. I to da probamo da rešimo u naredne 4 godine, da sve bolnice po opštinskim centrima izgradimo – naveo je Vučić.

Dodao je da će rešiti i lečiti Dišenovu mišićnu distrofiju, druge retke bolesti.

– Novih 6 ili 7 milijardi, sad nemojte me držati za reč, 6 je za retke, a 7 je za inovativne lekove, 7 milijardi. Dakle, to je 50 i nešto, i 60 i nešto miliona evra. To će da budu dodatna izdvajanja iz budžeta. Dobro za farmaceute, ali najbolje za pacijente. Kao što nam sad od novembra dolaze ovi novi AstraZenecini lekovi za kancere, to su najbolji lekovi za lečenje raka u celom svetu. I to sam mnogo srećan jer to smo uradili ranije. To smo uradili ranije, platili, dogovorili. To su važne stvari. Kao što mi je važno vraćanje zubara u svakodnevni život naših ljudi. Da ljudi mogu da odu da poprave zub, da stave lek u zub – poručio je Vučić.

„Žele da glasaju za listu čiji lideri tvrde da je vladika Nikolaj isto što i Stepinac“

Nosilac SNS liste je rekao da „mi pričamo ovde o tome da neko, ili da veliki broj građana Srbije želi da glasa za listu čiji lideri tvrde da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac.

– To su im lideri, nisu vetirani, to su im pravi lideri, Jovo Bakić i ostali. Taj čovek kaže da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac, pa pitam i ljude koji vole i poštuju Iliju Bostinju, u kojoj je mnogo vremena proveo, nedaleko od Trstenika, vladika Nikolaj. Posebno pitam ljude iz Nikolajevog Valjeva, Lelića, a šta će na to da kažu, jer će i dalje da pozivaju na decu u Valjevskoj gimnaziji da uče od takvih da je vladika Nikolaj isti kao Alojzije Stepinac? Da pitam ljude u okolini Čačka, jer je vladika Nikolaj obnovio manastire i crkve u okolini Čačka, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, je li on isti kao Alojzije Stepinac – upitao je Vučič.

Kako je rekao, razume da je neko ljut na mene, da nije ostvario neke lične ambicije, da ima i lične frustracije, da ima racionalne razloge zašto me ne podnosi.

– Sve razumem. Naravno, to je demokratija, ima mnogo ljudi koji su protiv mene. Ali ne razumem da neko ko je Srbin pravoslavac iz Valjeva i profesor ili nastavnik u Valjevskoj gimnaziji može da podržava one koji će mu reći da tvoj program će biti da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac. I nemoj da se pravite naivni. Nemoj da se pravite naivni da kažete: „Pusti, to je jedan čovek rekao. “ Ne, to je rekao lider te liste, i to im je politika – poručio je Vučić.

„Sve preko 63% što izađe, mi dobijamo značajno veći broj glasova nego oni“

Zamolio je sve ljude da izađu na izbore.

– Ljudi, oni vas, to morate da znate, varaju oko velike izlaznosti. Ja želim da izađete u što većem broju. Kad bi, ako želite, da vam čak objašnjavam detalje: sve preko 63% što izađe, mi dobijamo značajno veći broj ljudi koji glasaju nego što glasa za njih. Zato što su to pristojni ljudi, pomalo uplašeni zbog njihove hajke i harange koju vode protiv takvih ljudi, zato ih ja molim da budu i disciplinovani i hrabri. Jer mi sada štitimo otadžbinu, štitimo državnost Srbije. Hiljadugodišnju državnost Srbije, tako ste rekli. To je rekao Branko, da, ja sam citirao Branka Pavlovića, nije to bio rezultat moje pameti. Mislim da sam to čuo od Branka Pavlovića, nisam mogao da se setim u trenutku od koga. Dakle, mi bukvalno na ovim izborima štitimo i čuvamo Srbiju, štitimo i čuvamo državnost Srbije, u pravom smislu te reči. I ja mislim da to ljudi, na kraju krajeva, ovde razumeju. Samo je važno da izađemo u što većem broju na izbore – poručio je Vučić.

„Nadam se da ćemo dobiti dva miliona i 50 hiljada glasova“

Kako je rekao, očekuje ogromnu izlaznost.

– Očekujem oko 4.100.000 izađlih birača, i nadam se da ćemo dobiti više od dva miliona i 50 hiljada glasova. Ja se nadam preko 50 odsto glasova. I kao što vidite, ja ne krijem ni ciljeve ni želje. I ne pričam, pošto slušam priče, jao i oni će, znate, da poništavaju biračka mesta u Beogradu. Jeste, oni će da poništavaju biračka mesta u Beogradu, oni će da urade ovo, oni će da urade ono. Nećemo da uradimo ama baš ništa, osim što vam nećemo dozvoliti da ukradete izbornu volju naroda. Nećemo vam dati da kradete džakove, nećemo vam dati da kradete zapisnike, nećemo vam dati da ukradete i jedan jedini glas u Srbiji.| To je sve što imam da im kažem. Dogodi li se da su naša istraživanja pogrešna, da smo promašili, i da je narod oduševljen politikom, Alojzije Stepinac je jednak vladiki Nikolaju, mi ćemo da čestitamo odmah – kazao je Vučić.

„Razlika će da bude toliko velika da će oni da budu šokirani“

Podsetio je da nije ni predsednik, ni premijer, ni predsednik skupštine.

– Običan sam građanin. Bio sam to mnogo duže u politici nego što sam bio na vlasti, iako sam dugo bio i na vlasti. Navikao sam na to, i nikada se nije dogodilo da smo rušili bilo kakve izbore ili rušili izbornu volju građana. Uvek smo se ponašali kao džentlmeni, kao gospoda koja izađe i čestita čak i kada izgubi sa 0,3% glasova razlike. Ali sve njihove lažne planove, a nemaju ih, jer oni sebe obmanjuju, i dalje. Oni sebe i dalje obmanjuju pričom o tome kako će da pobede. Njihovi lideri znaju da gube, ali misle: desiće se nešto pa ćemo da upadnemo u RTS-u, u Skupštinu Srbije, pa ćemo mi na silu da preuzmemo vlast. Pa će da nas prizna Kominternovski plenum francuskih studenata, i ne znam ko već. To su bajke i priče za malu decu. Ako se stvari budu odvijale onako kako se meni čini, razlika će da bude toliko velika da će oni da budu šokirani. Da će oni da budu šokirani. A onda će da se postavi pitanje: a zašto ste, ljudi, izgovarali tolike laži i svojim pristalicama – poručio je Vučić.

„Biću zadovoljan ako bude preko 450.000 glasova razlike“

Dodao je da će biti zadovoljan samo „ako to bude preko 450, 500 hiljada glasova razlike“.

– Ja se svakako pre 10 uveče neću obratiti, jer ja ne mogu do 10 da saberem rezultate. Ne mogu ni oni, odmah da vam kažem. Moći ćemo da imamo uzorak, stratifikovani, takozvani uzorak, i negde oko pola 10 ću otprilike znati ko je pobedio. Ali ja ne mogu da izađem pred ljude i kažem: „Ja sam pobedio“ bez rezultata. Nema smisla. Nisam dete od 12 godina – naveo je Vučić.

(Blic)