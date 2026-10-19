Jak zemljotres pogodio Rumuniju

Radovi na uređenju u Uzdinu i Putnikovu
16:00
19.10.2026
15:21Hitno upozorenje Poreske uprave Srbije! Građanima stižu opasne poruke, nikako ne otvarajte ove mejlove!
15:21Hitno upozorenje Poreske uprave Srbije! Građanima stižu opasne poruke, nikako ne otvarajte ove mejlove!
Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u ponedeljak, 19. oktobra 2026 u 10.51 časova, na području Rumunije.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.493 i dužine 26.418, 50 kilometara od Buzaua.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 120,5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Telegraf)
16:00
19.10.2026
08:05
16.10.2026
AUD
72.60 RSD
BAM
60.03 RSD
CAD
73.74 RSD
CHF
126.43 RSD
EUR
117.40 RSD
GBP
139.05 RSD
SEK
10.52 RSD
USD
104.56 RSD
14:30
19.10.2026
08:49
17.10.2026
17:34
11.10.2026