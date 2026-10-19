Jak zemljotres pogodio Rumuniju

Zemljotres magnitude 4,8 stepeni po Rihteru zabeležen je u ponedeljak, 19. oktobra 2026 u 10.51 časova, na području Rumunije.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 45.493 i dužine 26.418, 50 kilometara od Buzaua.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 120,5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf)