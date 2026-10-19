Nasilni protesti se šire Evropom: Od Francuske stigli do Italije

U Francuskoj je tokom vikenda uhapšeno gotovo 2.400 ljudi, dok je u sukobima povređeno gotovo 1.000 pripadnika policije i žandarmerije.

Nasilni protesti koji su tokom vikenda zahvatili Francusku proširili su se i na Italiju, gde je u Milanu drugu noć zaredom došlo do sukoba demonstranata i policije. Izgrednici su razbijali izloge, pljačkali prodavnice i uništavali imovinu, dok je policija intervenisala suzavcem i vodenim topovima, prenosi Jutarnji list.

Italijanska premijerka Đorđa Meloni sazvala je hitan bezbednosni sastanak.

Nemiri u Milanu počeli su u subotu, tokom protesta zbog visokih troškova života, a nastavljeni su i u nedelju. Maskirani demonstranti bacali su predmete na policijska vozila, prevrtali kante za smeće i oštećivali bicikle i skutere. Opljačkan je i supermarket u blizini čuvene milanske katedrale. Slični incidenti zabeleženi su u Bolonji i Torinu, prenosi britanski Dejli mejl.

BREAKING: Milan, Italy right now, chaos caused by protesters. https://t.co/icNtvcWd8C — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) October 18, 2026

Gradonačelnik Milana Đuzepe Sala izjavio je da je video razbijene izloge, opljačkane prodavnice i preplašene građane.

„Veoma sam zabrinut jer je reč o novoj pojavi koja je povezana i sa međunarodnim okolnostima, što dodatno podstiče njeno širenje“, rekao je Sala.

Premijerka Meloni osudila je nasilje, nazvavši izgrednike nasilnicima koji koriste proteste kao izgovor za širenje haosa i napade na policiju.

„Protestovanje je pravo. Uništavanje naših gradova nije“, poručila je na društvenoj mreži Iks.

„Ovo je urbani rat“

Potpredsednik vlade Italije Mateo Salvini opisao je događaje kao „urbani rat“.

U Francuskoj je tokom vikenda uhapšeno gotovo 2.400 ljudi, dok je u sukobima povređeno gotovo 1.000 policajaca i pripadnika žandarmerije, od kojih je sedam zadobilo teške povrede.

Snimci koje je objavio britanski Dejli mejl prikazuju desetine maskiranih mladića kako provaljuju u luksuzne prodavnice i odnose skupu robu. Na meti su se našli butici brendova „Luj Viton“, „Kristijan Dior“ i „Roleks“.

U Marseju je grupa izgrednika metalnim vratima pokušala da razbije izlog prodavnice „Luj Viton“, nakon čega su nasilnici pokušali nogama da probiju ulaz. Na kasnijim snimcima vidi se gotovo potpuno ispražnjena prodavnica, sa razbacanim delovima inventara i razbijenim staklom.

U pariskoj prodavnici „Kristijan Dior“ razbijena su staklena vrata, a ostaci luksuznih proizvoda bili su razbacani po podu. U Marseju su ukradeni i satovi „Roleks“, dok su se na oštećenim izlozima pojavili grafiti sa porukama krajnje levice.

Pljačke su zabeležene i u prodavnicama mobilnih telefona u Parizu, kao i u objektima povezanim sa fudbalskim klubom Lil.

Zašto su buknuli protesti

Protesti su počeli pre mesec dana zbog nedostatka nastavnika i drugog školskog osoblja, ali su prerasli u širi pokret protiv rasta troškova života. Tokom vikenda na ulice je izašlo oko pola miliona ljudi.

U Parizu su grupe maskiranih izgrednika provaljivale u luksuzne prodavnice, uključujući butike „Kristijan Dior“ i „Luj Viton“, iz kojih su odnosili skupu odeću i nakit. Na meti su se našle i prodavnice sportske obuće i pametnih telefona.

Francuski predsednik Emanuel Makron optužio je za nasilje podstrekače iz krajnje levih grupa, kojima su se, prema njegovim rečima, pridružili brojni kriminalci.

„Ništa to ne opravdava, ništa to ne objašnjava i ništa to ne može da opravda. Oni koji su pljačkali moraće da nadoknade štetu, a oni koji su pokušali da sruše Republiku biće pozvani na odgovornost“, poručio je Makron u televizijskom obraćanju u nedelju uveče.

Uprkos njegovom obraćanju, izgrednici su se ponovo okupili na ulicama Pariza, podizali barikade i sukobljavali se sa policijom. Jedan od demonstranata izjavio je da zahtevaju Makronovu ostavku.

Tramp poziva na zatvaranje granica

Na nasilje u Francuskoj reagovao je i američki predsednik Donald Tramp, koji je za nemire okrivio imigraciju.

„Francuska gori! Imigracija ljudi iz potpuno drugačijeg sveta, ljudi koji u srcima nose mržnju, razorila je tu nekada veliku zemlju“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

„Zatvorite svoje granice i preuzmite kontrolu pre nego što bude prekasno!“, dodao je američki predsednik.

Protesti su tokom vikenda održani i u Portugalu, gde su se građani okupili na trgu Rosio u Lisabonu zbog visokih kirija, nedostatka stanova i niskih plata. Demonstranti su zahtevali povećanje plata i penzija, kao i mere za ublažavanje troškova stanovanja i goriva. Marseju je grupa izgrednika metalnim vratima pokušala da razbije izlog prodavnice „Luj Viton“, nakon čega su nasilnici pokušali nogama da probiju ulaz. Na kasnijim snimcima vidi se gotovo potpuno ispražnjena prodavnica, sa razbacanim delovima inventara i razbijenim staklom.

U pariskoj prodavnici „Kristijan Dior“ razbijena su staklena vrata, a ostaci luksuznih proizvoda bili su razbacani po podu. U Marseju su ukradeni i satovi „Roleks“, dok su se na oštećenim izlozima pojavili grafiti sa porukama krajnje levice.

Pljačke su zabeležene i u prodavnicama mobilnih telefona u Parizu, kao i u objektima povezanim sa fudbalskim klubom Lil.

(Jutarnji list/Blic)