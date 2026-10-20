Udes kod Ostružnice: Jedna osoba poginula, druga zadobila povrede

Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Obrenovačkom putu kod Ostružnice, pri čemu je jedna osoba nastradala na licu mesta, dok je druga zadobila telesne povrede.

Prema prvim informacijama do kojih je došao Telegraf.rs, nesreća se dogodila oko 8.40 časova kada je, iz za sada nepoznatih razloga, došlo do sudara između dva putnička vozila i jednog teretnog.

Vozač jednog putničkog vozila nastradao je na licu mesta, a lekari su samo mogli da konstatuju smrt, dok je drugi vozač prevezen u Urgentni centar na dalju dijagnostiku. Za sada nije poznat stepen povreda drugog vozača.

Pripadnici policije izašli su na lice mesta i obavljaju uviđaj, a na tom putu se stvaraju kolone, pa nadležni apeluju da se, do završetka uviđaja, koriste alternativni putevi.

(Telegraf/Blic)