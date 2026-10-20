Vučić za ruske medije: Da oni pobede, za 10 dana bi uveli sankcije Rusiji

Nosilac liste „Ujedinjena Srbija – Aleksandar Vučić“ bio je gost poznatog podkasta „Ostorožno: Sobčak“ čuvene ruske novinarke Ksenije Sobčak.

Govoreći o protestima, blokadama i pritiscima sa kojima se naša država suočava, Vučić je istakao da iza pokušaja destabilizacije stoje spoljni centri moći, ogromni novčani fondovi i regionalni faktori, prenosi Blic.

„Na Srbiju se vrši ogroman pritisak jer ne žele da vide suverenu i nezavisnu zemlju u srcu Evrope. U nevladin sektor i pojedine medije uložene su stotine miliona i milijarde evra. Sve je to orkestrirano spolja, uz podršku iz regiona, sa jednim jedinim ciljem: da se sruši vlast u Srbiji i da se zaustavi naš razvoj. Međutim, nisu računali na to da će naići na nekoga ko će se boriti svakog dana i ko neće pokleknuti“, poručio je Vučić.

On je podsetio i na zloupotrebu tragedije u Novom Sadu.

„Mesecima su pokušavali da blokiraju normalan život. U početku smo odgovarali maksimalno smireno, pružili svu dokumentaciju o padu nadstrešnice, ali njih to suštinski nikada nije zanimalo. Nisu pokazali empatiju prema porodicama stradalih, niti ih zanima šta se zaista desilo, jedini cilj bio je preuzimanje vlasti na ulici bez izbora“, rekao je Vučić.

„Smetamo onima koji bi voleli da nas vide na kolenima“

Vučić je naglasio da se napadi pojačavaju upravo proporcionalno ekonomskom uspehu Srbije.

„Naša ekonomija ima među najbržim stopama rasta u Evropi, prema svim prognozama MMF-a. Kada sam 2014. godine postao premijer, prosečna plata u Crnoj Gori bila je za 50 odsto veća nego u Srbiji. Danas je prosečna neto plata u Srbiji premašila 1.050 evra i prestigla sve u okruženju. Naš javni dug iznosi oko 43 odsto BDP-a, što je dvostruko manje od proseka evrozone koji je na 86 odsto. Kome odgovara ovakva, jaka i stabilna Srbija? Naravno da smetamo onima koji bi voleli da nas vide na kolenima“, istakao je on.

Tokom razgovora, Vučić se osvrnuo i na geopolitičke odnose, lični odnos sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, ali i komunikaciju sa Donaldom Trampom.

„Uvek sam imao racionalan i odgovoran pristup. Sa Putinom sam imao više od dvadeset sastanaka i uvek smo gradili odnos međusobnog uvažavanja. Kada odem u Evropu, 27 lidera me pita zašto jedini nismo uveli sankcije Rusiji. Ja im u lice kažem istinu i štitim interese Srbije. Ne sedimo na dve stolice, naša jedina stolica je Srbija“, naglasio je Vučić, dodajući da Srbija nikada neće pogaziti Rezoluciju 1244 UN i svoj Ustav kada je reč o Kosovu i Metohiji.

„Da oni pobede, već za deset dana uveli bi sankcije Rusiji“

Komentarišući globalne tenzije i rat u Ukrajini, Vučić je naveo da je još 2021. godine upozoravao na eskalaciju i da se danas Evropa dramatično naoružava, dok je jedini pravi put – diplomatija i razgovor o miru.

Na pitanje šta bi se dogodilo ukoliko bi opozicija došla na vlast, Vučić je dao jasan odgovor:

„Da oni pobede, već za deset dana uveli bi sankcije Rusiji i odrekli se sopstvenih interesa. Ali ja verujem u naš narod. Rekao sam i predsedniku Putinu, ja nikada neću bežati iz svoje zemlje, moja sudbina je vezana za Srbiju i boriću se ovde do poslednjeg daha. Naš otpor pritiscima spolja je mnogo snažniji nego što mnogi misle“, zaključio je Vučić.

(Blic)