Kazne za glasnu muziku: Evropska zemlja u borbi protiv buke u prevozu

Britanska vlada pokrenula je opsežnu nacionalnu kampanju protiv asocijalnog ponašanja u javnom prevozu, u okviru koje će putnici koji glasno puštaju muziku ili video-sadržaje sa svojih mobilnih telefona bez slušalica biti kažnjavani na licu mesta sa kaznama do 100 funti.

Nove mere, koje ciljaju fenomen u javnosti poznat kao „loudcasting“ ili „sodcasting“ (besciljno skrolovanje i puštanje audio-sadržaja preko zvučnika), imaju za cilj povećanje bezbednosti i komfora putnika, ali su odmah otvorile oštru debatu o tome ko će i kako ove kazne sprovoditi na terenu.

Šta predviđa novi paket mera?

Pored zabrane puštanja glasne muzike u autobusima, paket mera koji je odobrio zvanični London obuhvata i oštrije suzbijanje bacanja smeća, konzumacije elektronskih cigareta (vejpovanja), kao i verbalnih pretnji unutar vozila, prenosi Euronews.

Dok su pravila protiv buke i pevanja u vozovima formalno na snazi još od 2005. godine, vlada sada pokreće agresivnu kampanju pod sloganom „Podeli vagon, a ne buku“. Putnici na železnicama koji odbiju da ugase zvuk rizikuju da budu udaljeni iz voza, a zakonske kazne za ovaj prekršaj mogu dostići čak 1.000 funti.

Ankete koje su sproveli državni regulator Ofcom i agencija YouGov pokazuju da ogromna većina Britanaca ovaj vid ponašanja smatra izuzetno iritantnim. Prema podacima nezavisnog nadzornog tela Transport Focus, čak četiri od deset putnika izjavilo je da se zbog asocijalnog ponašanja drugih oseća ranjivo i neprijatno tokom putovanja.

Ključni problem: Ko će pisati kazne?

Iako javnost načelno pozdravlja uvođenje reda, udruženja putnika, sindikati i opozicija glasno postavljaju pitanje izvodljivosti ove odluke. Vlada je eksplicitno naglasila da vozači autobusa neće biti odgovorni za sprovođenje novih pravila, već će taj posao biti poveren policiji i specijalizovanim službenicima za bezbednost saobraćaja (Transport Safety Officers).

„Svi smo iskusili situaciju u kojoj neko u prevozu počne da pušta video-snimke sa telefona. To ide na živce i brzo pokvari putovanje“, izjavio je gradonačelnik Mančestera Endi Bernam, podržavajući mere.

Komentarišući sprovođenje, ministar za nauku, istraživanje i inovacije Kris Mekdonald istakao je da putnici mogu podneti prijavu osoblju ili saobraćajnoj policiji ukoliko se sami ne osećaju dovoljno bezbedno da reaguju.

Sa druge strane, u sredinama gde slična pravila već postoje, poput londonskog metroa (Transport for London), zvaničnici ističu da se kazne ne pišu odmah. Službenici najpre usmeno opominju putnike, a praksa pokazuje da većina građana posluša već u toj prvoj fazi, dok se radikalne mere i udaljavanje iz vozila primenjuju tek u slučajevima otvorenog odbijanja saradnje.

Politički sukob oko bezbednosti radnika

Ove mere su odmah postale poligon za oštra politička prepucavanja u Velikoj Britaniji, piše BBC. Ričard Holden, ministar saobraćaja u senci iz redova Konzervativne partije, optužio je aktuelnu laburističku vladu za skretanje pažnje sa ozbiljnijih problema na železnici. Holden je upozorio da su napadi na osoblje porasli za dramatičnih 68 odsto, dok je procenat krivičnih gonjenja opao, pozivajući vlast da se umesto komfora fokusira na suzbijanje stvarnog nasilja.

Iz sindikata saobraćajnih radnika (TSSA) poručuju da je uvođenje reda dobar korak, ali da vlada mora hitno da se suoči sa pretnjama i zlostavljanjem sa kojima se suočavaju zaposleni, uz zahtev za hitno povećanje budžeta za britansku saobraćajnu policiju.

Da su mere bez finansijske podrške na terenu neupotrebljive, smatra i opozicija.

„Osim ako vlada ne finansira službenike za bezbednost saobraćaja direktno na terenu, ova nova pravila neće vredeti ni papira na kome su štampana“, upozorio je Oli Glover, portparol Liberalnih demokrata za saobraćaj.

Sva nova ovlašćenja koja su dodeljena lokalnim samoupravama za autobuse u Engleskoj trenutno čekaju konačni, zvanični potpis ministra saobraćaja kako bi mogla da počnu da se primenjuju na ulicama.

(Euronews)