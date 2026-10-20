Đedović Handanović: Energetska bezbednost države ostaje prioritet

Cilj Srbije je da Naftna industrija Srbije (NIS) ostane glavni snabdevač domaćeg tržišta naftnim derivatima. Država čini sve da dođe do održivog rešenja koje će obezbediti neometan rad kompanije i sačuvati radna mesta. Ovo je izjavila Dubravka Đedović Handanović, ministarka rudarstva i energetike u tehničkoj vladi, govoreći o aktuelnim pregovorima između kompanija NIS i MOL za list Politika.

Srbija uspešno balansira u nepovoljnim okolnostima, još od prve najave sankcija američke Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAC) prema NIS-u. Kontinuitet snabdevanja Rafinerije nafte Pančevo i transport sirove nafte trenutno su osigurani. Janaf poseduje licencu koja omogućava transport nafte ka NIS-u do 30. oktobra 2026. godine.

„Srbija je, zahvaljujući odgovornoj politici koju je vodio Aleksandar Vučić kao predsednik Srbije, zajedno sa Vladom Srbije, uspela da balansira između dve strane i da zadrži dobre odnose i sa Rusijom i sa SAD”, naglasila je Đedović Handanović.

Nezavisno od ishoda kompleksnih pregovora čiji uspeh zavisi od odnosa Rusije i SAD, energetska bezbednost zemlje neće biti ugrožena. Pozitivan signal predstavlja činjenica da odnosi dve velesile u sektoru energetike pokazuju napredak, s obzirom na to da su SAD privremeno ukinule sankcije na ruski dizel.

„Verujem da ćemo s Aleksandrom Vučićem na čelu naći izlaz iz svake teške situacije u koju nismo upali našom krivicom. Podsetiću da su Vučića podržali i Putin i Tramp, to je najvažnije za energetsku bezbednost Srbije”, zaključila je ministarka.

Srbija se preko Janafa snabdeva sirovom naftom već skoro pola veka. Trenutni ugovor, koji pokriva period od 2024. do 2026. godine i rezerviše kapacitete od 10 miliona tona nafte, ističe krajem ove godine. Zvanični razgovori o novim uslovima isporuke za naredni period očekuju se pre isteka tog roka.

(Pančevac/Politika)

