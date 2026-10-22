Starčevo: Dečja nedelja u znaku ljubavi i drugarstva

Pod sloganom „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!“ u starčevačkoj školi su početkom oktobra održane radionice, sportske igre, izložbe i druženja, uz poruke o nenasilju, uvažavanju različitosti i međusobnoj podršci.

Program Dečije nedelje u OŠ „Vuk Stefanović Karadžić“ bio je usmeren na zaštitu dece od svih oblika nasilja, prepoznavanje nasilja i primereno reagovanje, ali i na stvaranje okruženja u kojem se svako dete oseća sigurno, prihvaćeno i poštovano.

Kroz zajedničke aktivnosti učenici su podsticani da probleme rešavaju razgovorom, uvažavaju sebe i druge, razvijaju empatiju i slobodno izražavaju osećanja.

Među aktivnostima su bile razmena papirnih zmajeva sa porukama o drugarstvu i poklona sa drugom iz klupe, boravak u prirodi i debata „Kakvu školu želim“.

U holu škole postavljeni su „Kutija lepih reči“ i pano na kojem su učenici ostavljali poruke ljubavi i drugarstva.

Sport kao prilika za saradnju

Sportski dan obeležili su turniri u košarci i fudbalu, osmišljeni da razvijaju timski duh, saradnju i spremnost dece da pomažu i podržavaju jedni druge.

Školu su posetili i predstavnici Ragbi kluba iz Starčeva, koji su učenike upoznali sa osnovnim pravilima ovog sporta.

Potom su sa njima odigrali utakmicu i omogućili im da se oprobaju u ragbiju.

U galeriji „Boem“ nastavnica likovne kulture održala je radionice „Strip“ i „Da bi deca srećna bila: ljubav i poštovanje, a ne sila!“.

Kreativnost i saradnju dece i odraslih podstakla je i revija jesenjih kišobrana i šešira, koje su učenici ukrašavali uz pomoć roditelja, u duhu jeseni.

Tragom starih Starčevaca

U petak, 9. oktobra, u Starčevu je održan treći tradicionalni susret učenika i nastavnika istorije pod nazivom „Tragom starih Starčevaca“.

Domaćini su ugostili učenike i nastavnike pančevačkih osnovnih škola „Isidora Sekulić“ i „Jovan Jovanović Zmaj“.

Uz stručno vođenje Milene Jovišić, učesnici su se upoznali sa neolitskom prošlošću Starčeva i značajem čuvenog starčevačkog arheološkog lokaliteta.

Kroz priču, razgovor i radionicu saznali su kako su živeli ljudi koji su na ovom prostoru ostavili tragove svoje kulture pre više hiljada godina.

Susret je bio prilika ne samo za učenje o prošlosti već i za druženje, razmenu iskustava i povezivanje učenika i nastavnika koje spaja interesovanje za istoriju i kulturno nasleđe.

Organizatori su izrazili želju da se druženje nastavi i narednih godina.

(Pančevac/J. Filipović)

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