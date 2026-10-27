Karavan podrške mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata u oktobru mesecu će biti u Banatskom Karlovcu.

Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i cvećarom „Nađin kutak“, poziva sve zainteresovane na predavanje i radionicu koji se realizuju u okviru projekta „Snaga cveta kad podrška raste“, 29. oktobra u Banatskom Karlovcu, u prostorijama mesne zajednice, sa početkom u 17 časova.

Aktivnosti su namenjene prvenstveno onkološkim i hematoonkološkim pacijentima i njihovim porodicama, a realizuju se kroz:

zdravstvenu edukaciju „Zajedno protiv malignih bolesti“ (Prim. dr Ljiljana Lazić, specijalista socijalne medicine, Zavod za javno zdravlje Pančevo),

psihoonkološke radionice (Sandra Bijelac, psihoonkološkinja, Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije),

kreativne radionice „Hajde da cvetamo zajedno“ (Tanja Ivanovski, cvećara „Nađin kutak“).

Projekat „Snaga cveta kad podrška raste“ realizuje se uz podršku Sidro fondacije, a karavan je od aprila meseca ove godine bio u Kačarevu, Jabuci, Dolovu, Opovu i Starčevu, Banatskom Novom Selu, a do novembra meseca će obići i Belu Crkvu. Na taj način aktivnosti će biti dostupne što većem broju građana Južnobanatskog okruga.

(Pančevac/Zjzpa)