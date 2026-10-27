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13:07
27.10.2026
Karavan podrške mentalnom zdravlju onkoloških pacijenata u oktobru mesecu će biti u Banatskom Karlovcu.
Udruženje obolelih od multiplog mijeloma Srbije, sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i cvećarom „Nađin kutak“, poziva sve zainteresovane na predavanje i radionicu koji se realizuju u okviru projekta „Snaga cveta kad podrška raste“, 29. oktobra u Banatskom Karlovcu, u prostorijama mesne zajednice, sa početkom u 17 časova.
Aktivnosti su namenjene prvenstveno onkološkim i hematoonkološkim pacijentima i njihovim porodicama, a realizuju se kroz:
Projekat „Snaga cveta kad podrška raste“ realizuje se uz podršku Sidro fondacije, a karavan je od aprila meseca ove godine bio u Kačarevu, Jabuci, Dolovu, Opovu i Starčevu, Banatskom Novom Selu, a do novembra meseca će obići i Belu Crkvu. Na taj način aktivnosti će biti dostupne što većem broju građana Južnobanatskog okruga.
(Pančevac/Zjzpa)