Sudar vozova na pruzi između Madrida i Andaluzije, ima poginulih

Najmanje 46 osoba je poginulo, a više povređeno u sudaru dva voza kompanija „Renfe“ i „Irio“ na brzoj železničkoj pruzi između Madrida i Andaluzije. Železnički saobraćaj je obustavljen.

Nesreća se dogodila nešto posle devet časova između gradova Los Jebenes i Urda, u provinciji Toledo, preneo je Pais.

Premijer Pedro Sančez izrazio je užasnutost zbog železničke nesreće u provinciji Toledo i naveo da je u stalnom kontaktu sa ministrom saobraćaja Oskarom Puenteom i predsednikom Kastilje-La Manče Emilijanom Garsija-Pageom.

„Hitne službe su na terenu i pružaju pomoć ugroženima, uz koordinaciju svih nadležnih institucija“, rekao je Sančez.

Sudar dva brza voza

U nesreći, koja se dogodila jutros nešto pre devet časova u blizini stanice Urda, sudarili su se brzi vozovi kompanija „Renfe“ i „Irio“, prenosi agencija Efe, pozivajući se na izvore iz službe za hitne slučajeve 112. Prema tim navodima, dva vagona su pala niz nasip.

Choque entre un AVE de la línea Madrid-Andalucía y un tren de la compañía Iryo a la altura de Los Yébenes. Por desgracia, hay víctimas mortales y se desconoce el número de heridos en esa nueva tragedia ferroviaria. https://t.co/RAkiRnsl17 — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) October 28, 2026

Prema prvim informacijama, voz kompanije „Renfe“ sudario se sa vozom kompanije „Irio“, koji je bio zaustavljen na pruzi. Pretpostavlja se da je voz „Renfea“ udario u zadnji deo voza „Irio“, nakon čega su dva vagona iskliznula iz šina.

Sumnja se na ljudsku grešku

Prema informacijama koje je objavio Ej-Bi-Si, pozivajući se na izvore iz sektora saobraćaja, mogući uzrok nesreće je ljudska greška.

Sumnja se da radnik koji je otklanjao kvar na glavnom signalnom sistemu nije upozorio mašinovođu voza Renfea na voz Irio koji se nalazio na pruzi.

(RTS)