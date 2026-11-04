Demokrate preuzele kontrolu nad Kongresom SAD, najavili istrage protiv Trampa

Na međuizborima održanim u Sjedinjenim Američkim Državama pobedu su, prema preliminarnim rezultatima, odnele demokrate koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

Demokrate su ostvarile veliki izborni uspeh, takozvani „plavi talas“, osvojivši većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će u januaru preuzeti kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

Demokrate su navele da bi mogle da omoguće pokretanje istraga o radu američkog predsednika Donalda Trampa, članova njegove porodice i njegove administracije.

Očekuje se da će demokrate iskoristiti kontrolu nad Kongresom za pojačan nadzor nad izvršnom vlašću i ispitivanje postupaka predsednika i njegove administracije.

Tramp će, međutim, zadržati pravo veta na zakone koje usvoji Kongres, a ranije je najavio da će ga koristiti ukoliko demokrate ostvare izborne pobede.

Lider demokrata u Predstavničkom domu Hakim Džefris mogao bi da postane prvi Afroamerikanac na mestu predsedavajućeg tog doma.

Da bi preuzeo tu funkciju, moraće da obezbedi većinu glasova poslanika prilikom izbora predsedavajućeg, nakon što se novi saziv Kongresa sastane u januaru.

Džefris je rekao da pobedom demokrata „počinje veliki američki povratak“.

„Demokrate u Predstavničkom domu su povratile kontrolu nad Kongresom Sjedinjenih Američkih Država“, rekao je Džefris pristalicama i dodao da je američki narod poručio da mu je dosta ekstremizma i korupcije, preneo je CNN.

Vođa manjine u Senatu, demokrata Čak Šumer izjavio je nakon što su objavljeni preliminarni rezultati prema kojima su demokrate povratile većinu u Predstavničkom domu i Senatu, da je „olakšanje na putu“.

Demokrate su ostvarile značajne uspehe i u trkama za Senat.

Teksas i Kanzas dobili su prve demokratske senatore posle više decenija, Džejmsa Talarika i Adama Hamiltona, dok su demokrate osvojile senatorska mesta i u Ohaju, Ajovi, Severnoj Karolini i Južnoj Karolini.

Izborne pobede ostvarile su i demokratkinje Đina Hinohosa, Kiša Lens Botoms i Ejmi Akton, koje su preuzele guvernerske funkcije u Teksasu, Džordžiji i Ohaju.

Hinohosa i Akton očekuje se da postanu prve žene izabrane za guvernerke tih saveznih država, dok je pobeda Botoms navedena kao deo šireg uspeha demokrata u trkama za guvernere.

Preliminarni rezultati izlaznih anketa NBC pokazuju nezadovoljstvo birača radom predsednika i Kongresa.

Prema tim podacima, Trampov rejting odobravanja iznosio je 38 odsto, dok je 62 odsto birača neodobravalo njegov rad.

Više od tri četvrtine ispitanih je izjavilo da ne odobrava rad Kongresa, a skoro polovina birača je navela da izbore vidi kao priliku da izrazi nezadovoljstvo Trampom.

Prema izlaznim anketama, Tramp bi mogao da zabeleži najniži rejting odobravanja među predsednicima na međuizborima.

(Tanjug)