Koković: Pobedu posvećujemo Darku Božoviću

FK Železničar Pančevo pobedio je na gostovanju u Kragujevcu, ekipu FK Radnički 1923, rezultatom 1:2, u okviru zaostalog 2. kola Mozzart Bet Super lige Srbije.

Dvostruki strelac za našu ekipu bio je David Akpan Ankeye u 23. i 26. minutu utakmice.

Svoje utiske po završetku meča izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Ja sam u najavi utakmice rekao je da Radnički ekipa koja ima glavu i rep. Jedna od retkih ekipa u ligi koja ima jasno definisan model igre, stil, ima karakter i ima dovoljno agresije da može da nam napravi problem. Ono do čega je najteže doći u fudbalu je identitet, a mislim da mi to imamo, kao i Radnički. Zato sam jedva čekao ovu utakmicu da vidim kako mi možemo da se adaptiramo na njihovu agresivnost i rešimo eventualne probleme. Utakmica kao utakmica, podeljena na dva poluvremena – mi smo bili bolji u prvom, a oni u drugom. Mi smo uspeli do kraja da sačuvamo stečenu prednost iz prvog poluvremena. Na kraju i da je bilo nerešeno, ne bi bila nezaslužena utakmica, rezultat je mogao da ode i na drugu stranu. Čestitam mojim igračima na prikazanom, a čestitam i ekipi Radničkog, želim im sve najbolje. Takođe, želim da kažem da mi je žao što nije bilo navijača, ali već od sledeće utakmice se vraćaju na stadion i mislim da je to jako dobro i bitno za srpski fudbal. Ovu pobedu posvećujem našem Darku Božoviću koji više nije sa nama.

Koji su dometi Vašeg tima, sada Vas samo tri boda dele od druge pozicije na tabeli?

– Naš cilj je da idemo iz utakmice u utakmicu i da ne obraćamo puno pažnju na te serije dobrih rezultata, i zaredom ostvarenih pobeda. Ne bavimo se mnogo tabelom, idemo iz dana u dan, nastavljamo da se unapređujemo, rastemo i da razvijamo naš model. Ne znam dokle će nas to dovesti, ali uvek je u sportu, a posebno u fudbalu, najteže da budete kritični prema sebi kada imate dug niz pobeda. Mislim da moramo da ostanemo na zemlji i da shvatimo da samo na našem maksimumu, koji je neophodno da imamo svakodnevno, možemo da ostanemo konkurenti i u borbi za gornji deo tabele.

Na današnjoj utakmici debitovao je mladi golman Jovan Miladinović, kako ste zadovoljni sa njim i kakvo je stanje sa povredom kapitena Zorana Popovića?

– Jako sam zadovoljan nastupom Miladinovića, on pokazuje jednu zrelost i kvalitet. Zoran Popović se žalio na povredu i nije bio u stanju da se stavi na raspolaganje. Mi smo odlučili da je bolje da ne rizikujemo, Jovan je branio i pružio zadovoljavajuću partiju.

(Pančevac/FK Železničar)