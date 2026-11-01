Koković: Moramo da izađemo iz zone komfora

U okviru 14. kola Mozzart Bet Superlige Srbije, FK Železničar Pančevo gostuje u ekipi FK Radničkog iz Niša, u ponedeljak 2. novembra od 18 časova.

Svoja očekivanja pred novi izazov izneo je šef stručnog štaba Radomir Koković.

– Ulazimo u period sezone gde nas očekuju teži tereni za igru, loše vreme i umor. Ova utakmica nam je treće gostovanje zaredom, u jako kratkom vremenskom periodu, i potrebno je da sutra budemo na svom maksimumu kako bi bili u situaciji da izvučemo pozitivan rezultat. Da bismo bili na maksimumu, moramo da izađemo iz zone komfora, da kopamo malo dublje po sebi, da probamo da izvučemo dodatnu energiju i dodatan fokus, jer energija i fokus je nešto što se prvo troši, prvo dolazi na naplatu u ovakvom gustom rasporedu.

Radomir Koković ocenio je da je Radnički Niš ekipa za respekt.

– Sada ne bih ulazio u priču koje su mesto na tabeli, broj bodova, zasluženo ili nezasluženo. Sigurno su ekipa koja može da pobedi dosta ekipa u ovoj ligi. Mi smo kod kuće igrali sa njima, oni su bili u egalu celu utakmicu i nisu zaslužili poraz, tako da to je ekipa koja je u stanju da nam napravi probleme i da nas pobedi. Mi moramo da budemo ponovo na gornjoj granici svojih mogućnosti što se tiče energije i fokusa, i na tome ću insistirati i u pripremi, i tokom sutrašnje utakmice. Očekuje nas ponovo još jedno gostovanje, u kratkom vremenskom periodu i neophodno je da budemo na maksimumu.

U prethodnoj utakmici nekoliko igrača je izostalo zbog suspenzija usled kartona, a bilo je i promena na golmanskoj poziciji. Kakva je trenutno situacija u ekipi? Da li ima novih kartona i kakav je zdravstveni bilten?

– Ima kartona, to nije tajna. Postoje igrači koji su suspendovani i neće moći da se stave na raspolaganje. Postoje neki igrači koji vuku povrede još od ranije. Videćemo kako će proći trening danas, ko će biti u stanju da danas istrenira i na osnovu toga ćemo doneti odluku ko sutra može da se stavi na raspolaganje.

(FK Železničar)