Glas promene: Hrvati zovu na protest 21. novembra

Hrvatskom se širi poziv na proteste koje je putem društvenih mreža pokrenula građanska inicijative „Vreme za promene“, uz otvoren poziv građanima iz više hrvatskih gradova.

Protest pod nazivom „Glas promene“ najavljen je za 21. novembar u 10 sati, a plan je da se građani u isto vreme okupe u što većem broju u što više gradova.

„Cijela Hrvatska, jedan glas. Zašto čekati promjene ako ih možemo početi stvarati zajedno?“, poručuju putem objava na društvenim mrežama. Na proteste su pozvani građani Zagreba, Splita, Rijeke, Pule, Osijeka, Zadra, Varaždina, Dubrovnika, Slavonskog Broda, Siska, Karlovca, Šibenika, Vukovara…

U objavama ističu da ne pripadaju ni levom ni desnom političkom spektru nego da je reč o građanima koji zajednički žele postići promene.

„Nismo ni levi ni desni nego smo građani koji žele promene. Želimo jasno naglasiti da naša inicijativa nije povezana ni s jednom političkom strankom niti političkom opcijom. Naš protest je građanski, a cilj su nam borba protiv korupcije, transparentnost, odgovornost institucija i bolja budućnost za sve nas i našu decu“, stoji u jednoj od objava koje su podelili na Instagramu.

Navode da korupcija, dvostruki kriterijumi i izostanak odgovornosti ne smeju postati nešto na šta će se jednostavno naviknuti.

„Zato se okupljamo. Ne zbog političkih stranaka, nego zbog prava građana na transparentnost, pravednost i institucije koje odgovaraju onima kojima služe“, navode u pozivu.

U objavama upozoravaju na neke od ključnih problema koje opterećuju Hrvatsku, a pritom posebno ističu korupciju.

„Korupcija nije apstraktan problem koji se tiče samo političara. Ona utiče na poverenje u institucije, poštenu konkurenciju i način na koji se troši novac svih građana“, poručuju.

Istakli su i izvešće Evropske komisije za 2025. godinu, prema kojem čak 92 posto ispitanika u Hrvatskoj smatra da je korupcija raširena, a 61 posto smatra da ih lično pogađa u svakodnevnom životu.

„Ovi podaci ne znače da je svaki problem posledica korupcije. Ali pokazuju koliko su transparentnost, efikasnost kontrole i odgovornost neophodni. Ne tražimo privilegije. Tražimo sistem ustav u kojem se javnim novcem upravlja odgovorno, zakoni vrede jednako za sve, a zlouporabe imaju posledice“, ističu iz ove inicijative.

Profili koje je inicijativa otvorila na društvenim mrežama brzo su privukli pažnju javnosti pa su im mnogi u komentarima počeli ostavljati poruke podrške.

(Tanjug)