Marku Kričku i Bošku Sekuloviću određen pritvor do 30 dana

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana načelniku Uprave kriminalističke policije Marku Kričku i načelniku Službe za suzbijanje kriminala Bošku Sekuloviću, osumnjičenim za zloupotrebu službenog položaja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu „27“.

Pritvor je Marku Kričku i Bošku Sekuloviću određen usled postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će okrivljeni, u slučaju boravka na slobodi, ometati postupak uticanjem na svedoke, saopšteno je iz tog suda.

Protiv ovog rešenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

Oni su prethodno saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu koje je predložilo određivanje pritvora.

Marku Kričku i Bošku Sekuloviću na teret je stavljeno po jedno izvršenje krivičnog dela zloupotreba službenog položaja, dok je Kričku na teret stavljeno i izvršenje krivičnog dela zlostavljanje i mučenje, prenosi Telegraf.rs.

Tužilaštvo je ranije saopštilo da su Kričak i Sekulović uhapšeni 1. novembra zbog sumnje da su od 12. maja do 3. juna ove godine kao službena lica MUP prekoračenjem i iskorišćavanjem svog službenog položaja, nevršenjem svoje službene dužnosti, naneli štetu i teže povredili prava oštećenog – bivšeg načelnika PU za grad Beograd Veselina Milića tokom svog postupanja povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu Aleksandra Nešovića 12. maja ove godine u restoranu „27“.

Pored toga, sumnja se da je Marko Kričak 16. maja sa drugim, za sada NN policijskim službenicima, u prostorijama UKP zlostavljao i mučio oštećenog Nenada Lukića kog su, navodno, udarali šakama po glavi, gušili ga navlačenjem kapuljače preko glave, a zatim mu skinuli čarape i tukli ga kaišem po tabanima i leđima, nanevši mu lake telesne povrede i podlive po nogama i stopalima.

Sam Nenad Lukić našao se na optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i to zbog sumnje da je, zajedno sa konobarima restorana i prijateljima prvooptuženog Saše Vukovića Bosketa, pomagao u uklanjanju tragove krvi, čišćenju restorana i premeštanju tela žrtve kako bi zločin bio prikriven.

Apelacioni sud u Beogradu je 27. oktobra 2026. godine usvojio žalbu tužilaštva i preinačio odluku Višeg suda. Nenad Lukić je, zajedno sa još dvojicom optuženih Mariom S. i Dejanom S, iz kućnog pritvora vraćem u pritvor Okružnog zatvora u Beogradu.

Krivičnom prijavom načelniku UKP na teret je stavljeno krivično delo zloupotreba službenog položaja i krivično delo zlostavljanje i mučenje, a načelniku SSK krivično delo zloupotreba službenog položaja.

(Telegraf.rs)