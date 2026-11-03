Utakmica Železničara i Radničkog odložena: Evo kada je novi termin

Utakmica 14. kola Mozzart Bet Superlige Srbije između FK Radnički Niš i FK Železničar Pančevo zvanično je odložena.

Zbog većeg kvara na elektroenergetskoj mreži, koji je doveo do prekida napajanja električnom energijom, nije bilo uslova da se utakmica odigra u planiranom terminu. Tridesetak minuta pre početka utakmice 14. kola Mozzart Bet Super lige Srbije između Radničkog iz Niša i Železničara došlo je najpre do delimičnog, a potom i potpunog prekida u snabdevanju električnom energijom na stadionu Čair.

Kao novi, predloženi datum odigravanja utakmice određen je 25. novembar 2026. godine.

Utakmica će početi minutom ćutanja u znak sećanja na nedavno preminulog Darka Božovića Mačka, nekadašnjeg golmana i trenera golmana, koji je ostavio neizbrisiv trag u srpskom fudbalu i FK Železničar.

Šef stručnog štaba odredio je sledeći sastav za duel na Čairu:

Jovan Miladinović, Nemanja Vidojević, Mirko Milikić (kapiten), Davorin Tošić, Uroš Tegeltija, Janko Jevremović, David Akpan Ankeye, Amadou Mamane Sabo, Miloš Pantović, Yassin Sbai i Srđan Plavšić.

Na klupi za rezerve nalaze se:

Mirko Stavanović, William Gee, Marko Ćurić, Nikola Jovanović, Abdul Razak Yusif, Aleksa Kuljanin, Stefan Obradović, Leonardo Léo Agostinho, Kristian Šekularac, Clement Lhernault i Kwaku Karikari.

(Pančevac/FK Železničar)