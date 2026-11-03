Mladi u Pančevu pokazali humanost i dali krv

U Tehničkoj školi „23. maj” u Pančevu uspešno je sprovedena nova akcija dobrovoljnog davanja krvi, tokom koje je stasala nova generacija humanitaraca. Na ovoj akciji, učenici koji su nedavno napunili 18 godina pokazali su visoku svest i po prvi put dali dragocenu tečnost, čime su zvanično napravili svoj prvi, ali izuzetno važan korak u svet humanosti.

Veliku podršku đacima pružili su i njihovi profesori, kao i ostali zaposleni u ovoj pančevačkoj srednjoj školi. Mnogi od njih su i sami dugogodišnji dobrovoljni davaoci, pa su svojim ličnim, plemenitim primerom motivisali učenike da se odazovu u što većem broju i krenu njihovim stopama.

„Nije velika stvar samo dati krv – velika je stvar i podstaći nekoga da postane davalac. Hvala učenicima, profesorima i zaposlenima što zajedno šire humanost”, poručili su organizatori akcije, izražavajući ponos zbog postignutih rezultata.

Zahvaljujući zajedničkom trudu zaposlenih i đaka, Tehnička škola „23. maj” još jednom je potvrdila status jedne od najhumanijih obrazovnih ustanova u Pančevu, koja uspešno obrazuje mlade ljude i uči ih pravim životnim vrednostima i solidarnosti.

(Pančevac)