Milo Đukanović saslušan u okviru predmeta „Telekom“

PODGORICA – Bivši predsednik Crne Gore Milo Đukanović saslušan je danas u Višem sudu u Podgorici u okviru predmeta „Telekom“, koji se odnosi na sumnje u korupciju tokom privatizacije Crnogorskog Telekoma 2005. godine, objavile su podgoričke „Vijesti“.

Đukanović je saslušan pred sudijom za istragu Goranom Šćepanovićem, a sa njim je bila advokatica Svetlana Vujanović, bivša sudija Vrhovnog suda Crne Gore.

Predmet se odnosi na navode da je tokom privatizacije Telekoma isplata mita prikrivana preko konsultantskih ugovora.

Saslušanje je predložila zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović, koja je preuzela krivično gonjenje u ime države nakon što je Specijalno državno tužilaštvo u avgustu prošle godine odbacilo krivičnu prijavu Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), uz obrazloženje da je nastupila apsolutna zastarelost krivičnog gonjenja.

Krivično vanpretresno veće Višeg suda zauzelo je, međutim, stav da u ovom predmetu nije nastupila zastarelost, čime je omogućeno sprovođenje predloženih dokaznih radnji.

Još 2019. godine MANS je podneo krivičnu prijavu protiv Mila i Ane Đukanović i više drugih osoba zbog sumnji na zloupotrebu službenog položaja, primanje mita i stvaranje kriminalne organizacije u vezi sa privatizacijom Telekoma.

Nakon saslušanja, Đukanović je novinarima rekao da je reč o „karikaturalnom pokušaju oživljavanja“ afere koja je, kako tvrdi, već dobila odgovor Specijalnog državnog tužilaštva, ocenjujući da se time nanosi šteta državi i narušava ustavna podela vlasti.

„Odazvao sam se i ovog puta, iako imam snažan utisak da je reč o pokušaju zloupotrebe jedne državne institucije, u ovom slučaju suda. Smatram da je to politički nastavak obračuna sa mnom i politikom koja je konstituisala i dugo vodila drugačiju, građansku Crnu Goru, zasnovanu na evropskim vrednostima“, rekao je Đukanović.

On je ustvrdio da je privatizacija Crnogorskog Telekoma sprovedena u skladu sa ustavno-pravnim sistemom Crne Gore i međunarodnim pravnim standardima, navodeći da o tome postoji obimna dokumentacija u arhivu Vlade ili Državnom arhivu na Cetinju.

„Ako tu bude pronađeno bilo što što je nalik na kršenje zakona, kamoli na primanje mita, ja sam odmah spreman da bez suđenja preuzmem odgovornost na sebe“, rekao je Đukanović.

(Fonet)