Pančevo: Svake nedelje preko 30 pregleda na novom mamografu

Opšta bolnica Pančevo dobila je novi, savremeni mamograf, vredan gotovo 60 miliona dinara, koji omogućava preciznije otkrivanje i najmanjih promena na dojci. Na ovom aparatu obavljaju se i preventivni skrining pregledi, namenjeni ranom otkrivanju karcinoma dojke, kada su šanse za uspešno lečenje najveće.

Opšta bolnica Pančevo nedavno je dobila najsavremeniji mamograf, vrednosti blizu 60 miliona dinara. To je ujedno i najadekvatnija dijagnostička metoda za otkrivanje malignih tumora dojki minimalnih dimenzija, čak i onih koji se ne pipaju.

Na novom mamografu svake nedelje bude pregledano preko 30 žena, a sprovode se skrining pregledi, rekla je dr Jelena Zorić, načelnica Radiologije u Opštoj bolnici.

– Stari aparat koji je bio u našoj ustanovi bio je analogni. Nabavljen je 2014. godine, a pre izvesnog vremena smo dobili novi mamograf koji ima velike prednosti u odnosu na onaj stari i koji je jedan od najsavremenijih mamografa na našem prostoru. Novi mamograf ima bolji kvalitet slike, manja je doza zračenja, slika se dobija brže. Mogu da se čuvaju, skladište i pošalju u drugu zdravstvenu ustanovu i upoređuju sa ranijim snimcima.

Pored mamografija za one žene kod kojih se sumnja na promene, jednom nedeljno rade se i skrining mamografije, odnosno preventivna snimanja, istakla je dr Zorić.

– Mamografija i ultrazvučni pregled idu jedno sa drugim. Skrining mamografija obuhvata samo zdrave žene od 50 do 69 godina. I one se pozivaju na redovnu mamografiju. To je snimanje koje se vrši svake dve godine. Zračenje ne treba da brine pacijentkinje, doze su bezbedne i nisu škodljive. Veću korist imamo od toga ako nađemo promenu na dojci nego od doze zračenja koju će žena da primi.

Ako se tumor dojke otkrije u ovoj fazi bolesti, kada je dimenzija manja od 1 cm, kada se ne može napipati, dok nije prešao u agresivnu formu i dao metastaze, prognoza je dobra i može se postići potpuno izlečenje. Takve promene se otkrivaju zahvaljući mamografu i ultrazvučnim pregledima i zato je nov mamograf koji radi u pančevačkoj bolnici od velikog značaja.

(RTV Pančevo)