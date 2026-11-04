Posle napada na učenika u Mašinskoj školi: Istraga u toku

Ispred Mašinske škole prošlog petka, 30. decembra, oko 17 časova napadnut je 16-godišnji učenik. Dve ili tri zasad nepoznate maskirane osobe zadale su mu više udaraca, uglavnom u predelu glave i, kako je sutradan saopštilo Više javno tužilaštvo, zadobio je lake telesne povrede. Po saznanjima „Pančevca”, dečak se uspešno oporavlja.

Napad se odigrao ispred glavnog ulaza u Ulici braće Jovanovića. A Tužilaštvo je još saopštilo da zajedno s Policijskom upravom u Pančevu „preduzima potrebne radnje radi identifikovanja i pronalaska navedenih lica, kao i prikupljanja dokaza”. Nezvanično saznajemo da su organi na tragu počiniocima, te se može očekivati da uskoro budu uhvaćeni.

Policijske patrole oko škole

Škola je u odgovoru na naše upite koje smo im prosledili putem mejla saopštila da je od policijskih službenika traženo „stalno prisustvo u školskom dvorištu i okolini škole u narednom periodu”. A policija se, kako mi saznajemo, odazvala pozivu da pojača patrole oko škole, posebno pre početka nastave i nakon nje, kao i tokom malih i velih odmora, kada je frekvencija kretanja učenika pojačana, ali ne i u samoj školi jer, kako nam je rečeno, policija ne može da bude angažovana kao obezbeđenje unutar škole, nego je to zadatak zaposlenih i eventualno angažovanog plaćenog obezbeđenja.

Istovremeno, nakon „aktiviranja svih bezbednosni protokola predviđenih za najviši, treći nivo nasilja”, radi „hitne stabilizacije stanja”, kako škola navodi, odmah nakon incidenta u petak, radi kontrole pristupa, zatvorena je kapija na ulazu u školsko dvorište iz Ružine ulice. Dalje se navodi da je „uveden i pojačani raspored dežurstava svih zaposlenih, a u ponedeljak, 2. novembra, pokrenuti su i disciplinski postupci protiv svih učenika škole za koje je utvrđeno da su učestvovali u međuvršnjačkim sukobima tog dana, uz predlog za hitnu suspenziju s nastave”, bez navođenja o kakvim je sukobima reč i kako su oni povezani s napadom ispred škole za sada nepoznatih, i pritom, maskiranih osoba.

Rukovodstvo škole nije poreklo da je u skorijem periodu bilo primera napada na učenike i međuvršnjačkog nasilja, pošto su se takve informacije pojavile i na društvenim mrežama:

„Posvećeni bezbednosti naše škole, vodimo transparentnu evidenciju i otvoreno delimo važne informacije s roditeljima i javnošću. U ponedeljak, 26. oktobra, 2026. godine, zabeležen je pokušaj upada N. N. lica u školsko dvorište. Škola je tada odmah odreagovala i pozvala policiju. U tom prethodnom događaju niko nije bio povređen, niti je bilo fizičkog napada na učenike. Nažalost, incident od petka, 30. oktobra, imao je drugačiji i mnogo teži ishod, zbog čega je škola i pokrenula najradikalnije mere unutrašnje i spoljašnje zaštite, uključujući i hitan zahtev lokalnoj samoupravi za finansiranje stalnog fizičkog obezbeđenja u drugoj smeni.”

O događaju je Mašisnka škole, pored Gradske uprave, obavestila i Školsku upravu, organ Ministarstva prosvete i Centar za socijalni rad. Do srede niko, pa ni oni, osim pravosuđa i policije, nije javno reagovao.

Predstoji vanredna sednica Saveta roditelja

A radi zaštite i psihološkog oporavka učenika koji su bili neposredna meta napada doneta je odluka da njihovo odeljenje nedelju dana, to jest do ovog petka, bude na onlajn nastavi. Na pitanje na koji način pružaju pordšku učenicima, uključujući i psihološku, preko dopisa je škola odgovorila: „Predmetni nastavnici i odeljenski starešina su u svakodnevnom kontaktu sa učenicima putem digitalnih kanala komunikacije, pružajući im punu obrazovnu i ljudsku podršku kako bi se omogućio kontinuitet u radu i olakšao proces stabilizacije nakon pretrpljenog straha. Takođe, ostvaren je direktan kontakt s roditeljima navedenih učenika, koji su u potpunosti upoznati sa ovim načinom rada. Radi šireg informisanja lokalne zajednice, u narednom periodu planirano je održavanje vanredne sednice Saveta roditelja, kao i zajedničkih roditeljskih sastanaka po razredima, o čemu će roditelji biti blagovremeno obavešteni. Što se tiče ostalih uvedenih bezbednosnih mera u školi, Tim za krizne situacije razmatra stanje na dnevnom nivou i donosiće dalje odluke u skladu s bezbednosnim procenama.”

(Pančevac / N. S.)

VJT Pančevo: Pretučen učenik ispred Mašinske škole