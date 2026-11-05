Kovin: Dnevna bolnica olakšava pacijentima uključivanje u društvo

Dnevna bolnica Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti „Kovin“ pruža pacijentima mogućnost kontinuiranog lečenja i stručne podrške bez celodnevnog boravka u bolnici. Kroz različite terapijske radionice i psihosocijalnu rehabilitaciju, pacijenti rade na očuvanju mentalnog zdravlja, jačanju samostalnosti i povratku svakodnevnim životnim aktivnostima.

Dnevna bolnica koja radi u sklopu Specijalne bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“ predstavlja oblik vanbolničkog, odnosno produženog psihijatrijskog lečenja, namenjen pacijentima kojima je potreban kontinuirani stručni nadzor, terapijska podrška i psihosocijalna rehabilitacija, dnevna bolnica ne obuhvata celodnevni boravak. Tokom boravka organizovane su mnogobrojne radionice, rekao je Dušan Mandić, psiholog, prenosi RTV Pančevo.

– Bolnica je poluhospitalna predstavlja produžetak bolničkog lečenja. Pacijenti dok su na tretmanu su da kažem u svojoj zajednici, u svojoj kući i porodici. Prema planu tretmana dolaze u dnevnu bolnicu. Svaki tretman za svakog pacijenta je personalizovan. Radionice u Dnevnoj bolnici su imale cilj da to približimo pacijentima, jer se nekada pacijenti oslanjaju više na farmako terapiju i nekada zanemare svoje personalne potencijale. Radinice imaju za cilj da podignu motivaciju, da doprinesu aktivnoj participaciji tretmanu i preuzimanju jednog dela odgovornosti.

Njen osnovni cilj je poboljšanje mentalnog zdravlja, razvijanje socijalnih i životnih veština, jačanje samostalnosti i olakšavanje ponovnog uključivanja pacijenata u porodično, socijalno i radno okruženje.

Dnevna bolnica ima značajnu ulogu u sprečavanju ponovnih hospitalizacija, očuvanju postignutog napretka u lečenju i poboljšanju kvaliteta života osoba sa mentalnim poremećajima.

(RTV Pančevo)