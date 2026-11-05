Brisel: Marta Kos se sastala sa četiri predstavnika Studentske liste

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos sastala se u Briselu sa četiri predstavnika Studentske liste, što je prvi kontakt te liste sa nekim od visokih zvaničnika EU od kada je pobedila na izborima 25. oktobra, piše Euronews.

Kako se navodi, sastanak je održan u ponedeljak popodne u Briselu, na poziv Marte Kos, a razgovori su bili fokusirani na unutrašnja pitanja, a ne na popravljanje odnosa sa EU.

Euronews piše da su sastanku prisustvovala četiri predstavnika Studentske liste, koji su Marti Kos preneli da su usmereni na obnavljanje vladavine prava i demokratije u Srbiji i radi Evrope, ali prvenstveno radi sopstvenog naroda.

Dodaje se da Studentska lista još nije jasno definisala svoje rukovodstvo niti planove za formiranje vlade, pa je delegacija nastupila kao grupa, a Evropska komisija nije želela da potvrdi ko je tačno učestvovao u razgovoru.

Prema zvaničnom rasporedu aktivnosti Evropske komisije, predstavnici te grupe tog dana nisu razgovarali ni sa jednim drugim evropskim komesarom.

Kos je u sredu pred poslanicima Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta rekla da nova srpska vlada ima priliku da okrene novi list i preduzme neophodne korake kako bi napredovala na putu pristupanja EU.

Ona je potvrdila da se ranije ove nedelje sastala sa predstavnicima Studentske liste, navodi Euronews i dodaje da je sastanak održan u trenutku kada je Evropska komisija završavala godišnji izveštaj o proceni zemalja kandidata.