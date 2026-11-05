Izbori za nacionalne savete: OEBS ćebiti prisutan na biračkim mestima širom Srbije

Pripadnici 23 nacionalne manjine u Srbiji u nedelju, 8. novembra, biraće svoje predstavnike u nacionalnim savetima nacionalnih manjina, a predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji biće prisutni na biračkim mestima širom zemlje.

Kako je saopštila Misija OEBS-a, Republičkoj izbornoj komisiji podneta je prijava kako bi njeni predstavnici mogli da budu prisutni na biračkim mestima na dan izbora i neposredno prate izborni proces.

Iz Misije, međutim, naglašavaju da neće delovati u svojstvu posmatračke misije, niti će davati ocene o toku izbora ili njihovim rezultatima.

Nacionalni saveti važni za ostvarivanje prava manjina

Nacionalni saveti nacionalnih manjina imaju javna ovlašćenja u oblastima kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma.

Kako navodi OEBS, svojim radom oni doprinose očuvanju i promovisanju kulture manjinskih zajednica, kao i dijalogu, inkluziji i kulturnoj raznolikosti u Srbiji.

Uoči izbora, Misija OEBS-a radila je i na informisanju pripadnika nacionalnih manjina o izbornim procedurama.

U saradnji sa organizacijom CeSID podržane su aktivnosti posvećene informisanju o upisu u poseban birački spisak i drugim aspektima izbornog procesa, uz posebnu pažnju usmerenu na one koji će prvi put glasati.

Misija OEBS-a u Srbiji poručila je da ostaje posvećena podršci ostvarivanju prava nacionalnih manjina i njihovom punom učešću u javnom životu Srbije, kao i da očekuje nastavak saradnje sa novoizabranim nacionalnim savetima.

Ta saradnja, kako se dodaje, odvijaće se u skladu sa Ustavom i zakonima Srbije, kao i nedavno usvojenim Akcionim planom za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

(Dnevnik)