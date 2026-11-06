Izbori za članove saveta nacionalnih manjina u nedelju, učestvuju 23 manjine

Izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održaće se u nedelju, 8. novembra, a na njima će učestvovati 23 nacionalne manjine.

Pravo glasa na izborima ima oko 481.000 birača, a glasaće se na 949 biračkih mesta koja će biti otvorena od 7 do 20 sati.

U toku je predizborna tišina koja je počela u ponoć i trajaće sve do zatvaranja biračkih mesta.

Za izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina proglašene su 52 izborne liste.

Republička izborna komisija (RIK) donela je odluku da se za izbore štampa 481.157 glasačkih listića, koliki je i broj birača upisan u birački spisak, sa rezervom 0,5 odsto od ukupnog broja birača.

Izbore će posmatrati 204 domaća i strana posmatrača.

Kada je reč o domaćim posmatračima oni će biti iz udruženja OKO, Bravo NS, Kreni-promeni, Budni, Kraj i Liberta NS.

Izbore će pratiti 24 strana posmatrača: iz britanske ambasade četiri, ambasade Slovačke četiri, ambasade Sjedinjenih Američkih Država dva, delegacija Evropske unije u Republici Srbiji dva i misije OEBS-a 12.

Izbore će posmatrati i 1.194 predstavnika predlagača, koji se kolokvijalno nazivaju „nadgledači“.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je 16. septembra privremeno zaključilo posebne biračke spiskove i utvrdilo da je 21 nacionalna manjina ispunila uslove za neposredne izbore – albanska, aškalijska, bošnjačka, bugarska, bunjevačka, vlaška, grčka, egipatska, mađarska, makedonska, nemačka, poljska, romska, rumunska, rusinska, slovačka, slovenačka, ukrajinska, hrvatska, crnogorska i češka nacionalna manjina.

Pripadnici goranske i ruske nacionalne manjine svoje predstavnike biraće putem elektorske skupštine.

Na neposrednim izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se po 35 članova nacionalnih saveta bošnjačke, mađarske i romske nacionalne manjine, 29 članova nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, zatim po 23 člana nacionalnih saveta vlaške, rumunske slovačke, hrvatske i crnogorske nacionalne manjine i po 19 članova nacionalnih saveta bugarske, bunjevačke, makedonske i rusinske nacionalne manjine.

Na neposrednim izborima bira se po 15 članova nacionalnih saveta aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, poljske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

Na izborima putem elektorske skupštine za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina bira se 15 članova Nacionalnog saveta goranske nacionalne manjine i 19 članova Nacionalnog saveta ruske nacionalne manjine.

Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se svake četiri godine, koliko, prema Zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, traje mandat jednog saziva nacionalnog saveta.

Prethodni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održani su 13. novembra 2022. godine.

(Tanjug/Pančevac)