Prevrnuo se bus „Niš-ekspresa“ kod Zagreba: Dvoje poginulih i 33 povređenih

Dve osobe su poginule, a 33 su povređene u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros oko 7.25 na auto-putu A3 u smeru Zagreba, neposredno posle raskrsnice Ivanić-Grad. Autobus sa srpskim registarskim tablicama se prevrnuo, potvrdila je policija.

Reč je o autobusu prevoznika „Niš-ekspres“ koji je saobraćao na redovnoj liniji Niš–Zagreb, potvrđeno je za RTS.



Povređeni u nesreći koja se dogodila jutros oko 7.25 na autoputu A3 u Hrvatskoj, oko 40 kilometara od Zagreba, neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, smešteni su u pet zdravstvenih ustanova.

Pacijenti koji su se nalazili u autobusu srpskih registarskih tablica smeštni su u Kliničku bolnicu Dubrava i to pet osoba, među kojima je teško povređena 20-godišnja devojka koja je u bolnicu prevezena helikopterom hitne medicinske službe.

U KBC-u Zagreb zbrinute su dve teško i pet lakše povređenih osoba, a jednak broj povređenih primljen je i u KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska.

Potpredsednik Vlade Hrvatske Tomo Medved izrazio je saučešće porodicama dve poginule osobe u današnjoj nesreći autobusa iz Srbije i poželeo brz oporavak povređenima.

Naglasio je da se o uzrocima nesreće za sada ne može da govori jer će ih utvrditi istraga, preneo je HRT.

(RTS)