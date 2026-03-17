Savršene glazirane krofne kao iz poslastičarnice

Krofne se u našim domovima spremaju generacijama i svaka domaćica ima neku svoju tajnu, zbog koje su baš njene krofne bolje od svih drugih. Umesto klasičnog recepta, probajte ovaj za glazirane krofne koje će vas oduševiti ukusom.

Sastojci:

350 ml mleka

2 kesice suvog kvasca

1 kašičica šećera

550 g brašna

2 jajeta

80 g maslaca

pola kašičice soli

300 g šećera u prahu

Priprema:

Zagrejte mleko da bude mlako. Potom dodajte kašičicu šećera i dve kesice suvog kvasca. Promešajte i ostavite da odstoji 5 do 10 minuta. Za to vreme istopite oko 85 g maslaca. Nakon toga, u drugoj posudi pomešajte brašno i pola kašičice soli.

Sa maslacem pomešajte 50 g šećera u prahu, razbijte jaja i dodajte mleko sa kvascem. Mešajte sve vreme kako bi se smesa sjedinila. Dodajte brašno i so koje ste pripremili, ali postepeno. Sve vreme mešajte žicom, dok se ne zgusne. Kada smesa bude dovoljno gusta, mesite je dok testo ne postane glatko, a onda ostavite da odstoji nekih pola sata.

Nakon toga, modlama za kolače oblikujte krofne, po želji možete i sa rupicom u sredini. Ostavite ih da odstoje oko pola sata. Kako biste napravili glazuru, pomešajte šećer u prahu sa ekstraktom vanile i 90 ml mleka. Kada sve lepo umešate, vreme je za prženje krofni, a kako se glazura ne bi osušila, pokrijte je krpom.

Kada ih ispržite, viljuškom ili hvataljkom umačite krofne u glazuru i ostavite ih na tanjir ili neku rešetku, kako bi se glazura osušila.

