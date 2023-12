UKRALI BAGER U LUČANIMA Lopovi mašinu verednu 40.000 evra natvarili na prikolicu i odvezli

LUČANI – Neobična krađa dogodila se u Lučanima kada su za sada nepoznati počinioci sa mesta na kom je bio parkiran ukrali bager. Građevisnka mašina bila je angažovana na izgrandji deonice auto-puta i pripada privatnoj firmi iz Požege. Sve se dogodilo tokom noćnih sati.

– Kada sam zavšio posao parkirao sam bager, kada sam sledeći put došao on nije bio na svom mestu. Odmah sam obavestio poslodavca, zatim i policiju. Uzete su izjave. Jedan svedok je potvrdio da je video kako se bager natovara na prikolicu i odvozi dalje, kaže za RINU Darko Milenković.

On dodaje da se ovakve krađe u Srbiji retko dešavaju i da je glavni cilj da se ukoliko može građevinska mašina što pe ponađe, ali i da se obavesti šira javnost kako neko u ne znanju ne bi kupio taj kradeni bager.

– To je mašina teška preko sedam tona. Ova krađa sigurno je planirana i to od ljudi koji se razumeju u građevinske masine. One se lakše pale nego automobil, ali je potrebno malo znanja i veštine, ali i ipslanirana akcija kako biste mašinu natovarili na prikolicu i odvezli, dodaje Darko.

Pripadnici policije čine sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi što pre pronašli ukradenu mašinu, čija cena se kreće oko 40.000 evra.

