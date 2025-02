JAK ZEMLJOTRES POGODIO HRVATSKU: Epicentar potresa nedaleko od Siska

Nešto pre podneva u utorak, okolinu Siska u Hrvatskoj pogodio je zemljotres jačine 4,3 stepena po Rihteru.

Prema podacima Evro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa nalazio se oko jedan kilometar od Siska i 51 kilometar od Zagreba, na dubini od 9 kilometara.

Prema prvim prognozama jačina zemljotresa je bila 4,5 stepena po Rihteru, ali je naknadno smanjena.

#Earthquake ( #potres ) possibly felt 24 sec ago in #Croatia . Felt it? Tell us via: 📱 https://t.co/QMSpuj6Z2H 🌐 https://t.co/AXvOM7I4Th 🖥 https://t.co/wPtMW5ND1t ⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/qSRbr741ZS

Za sada nema informacija o žrtvama i materijalnoj šteti.

Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#potres) in #Zagreb – Centar 15 min ago. pic.twitter.com/EeGAvcBofR

— EMSC (@LastQuake) February 25, 2025