MUP Srbije: Razbijen međunarodni lanac „Netflix“ fišing prevara, među 4 uhapšena i Pančevac

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, su u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, razbili međunarodni lanac „Netflix“ fišing prevara, i u koordinisanoj akciji sprovedenoj u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu uhapsili 4 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica i udruživanje radi vršenja krivičnih dela i na ovaj način protivpravno pribavili preko 10 miliona dinara, na štetu više desetina građana Srbije.

Uhapšeni su V. A. (1982) iz Pančeva, B. T. C. (1993), državljanin Francuske, N. B. (1997) iz Beograda i S. L. (2003) iz Kragujevca.

Sumnja se da su oni SMS porukama dovodili u zabludu oštećene građane da uplaćuju usluge “Netflix” i od njih zahtevali da preko dostavljenog linka izvrše unos podataka sa svojih platnih kartica, kao i drugih podataka radi navodnog obnavljanja pretplate, nakon čega su sa povezanih bankovnih računa novac neovlašćeno isplaćivali na naloge u različitim kladionicama, kao i za plaćanje usluga drugih privrednih subjekata.

Pretresom stanova i drugih prostorija koji osumnjičeni koriste, na šest lokacija u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pronađena je sofisticirana oprema i predmeti, koje su, kako se sumnja, koristili u izvršenju ovih krivičnih dela.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.​

Ukoliko su građani oštećeni navedenim sistemom prevare, a do sada to nisu prijavili, mogu kontaktirati Službu za borbu protiv visikotehnološkog kriminala na imejl sbpvtk-1@mup.gov.rs.

Apelujemo još jednom na građane da štite svoje podatke i bezbednost na Internetu.

(Pančevac)

