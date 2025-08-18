Na Martiniku nađeno 4,8 tona kokaina, uhapšeni pripadnici balkanskog kartela

U međunarodnoj akciji sprovedenoj tokom jula u vodama Martinika zaplenjeno je 4,8 tona kokaina, a među uhapšenima su i državljani Srbije, Hrvatske i Crne Gore, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.

Droga je pronađena na brodu „Galexyr“ specijalizovanom za transport cementa, dužine 76 metara. Tokom detaljnog pretresa, koji je trajao više dana, otkriveno je 4.841 kilogram kokaina raspoređen u 153 bale. Na brodu je zatečeno 11 osoba, među kojima i V. Đ. (41), državljanin Srbije, koji se trenutno nalazi u pritvoru.

Akcija je izvedena u saradnji srpske policije sa američkom DEA, britanskom Nacionalnom agencijom za kriminal (NCA), mornaricom Francuske, kao i Evropolom i hrvatskom policijom. Koordinaciju je vodila specijalizovana agencija MAOC-N“ (Maritime Analysis and Operation Centre – Narcotics).

Prema saznanjima iz istrage, V. Đ. je povezan sa tzv. „Balkanskim kartelom“ i vlasnik je kompanije „VTS-Maritime Counsalting DOO“, registrovane za angažovanje pomoraca na prekookeanskim brodovima. On poseduje i licence za upravljanje različitim plovilima.

Postoji osnovana sumnja da je ova rekordna zaplena povezana sanedavnim trostrukim ubistvom u Boliviji, u kojem su stradali članovi balkanskog kartela, državljani Srbije, Bugarske i Hrvatske.

Srpske vlasti ističu da je akcija pokazala visok nivo međunarodne saradnje u borbi protiv organizovanog kriminala, a istraga o povezanosti ove zaplene sa zločinima u Latinskoj Americi i dalje traje.

