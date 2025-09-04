Pogledajte, aristokratski primerci rase kane korso

Balkanski kup odgajivača pasa rase kane korso organizovan je proteklog vikenda u Devojačkom bunaru, na kom su se, pored lokalnih učesnika, takmičili i gosti iz Slovačke, Češke, Poljske, Rumunije i Severne Makedonije.

Pored toga, održano je i prvenstvo Srbije kada je reč o istoj vrsti.

Prema rečima jednog od glavnih organizatora Emila Munćana, koji je i međunarodni kinološki sudija, na ovom događaju učestvovalo je 38 pasa koji su kupirani.

– Za one koji ne znaju, reč je o skraćivanju ušiju i repa. I to se ne radi samo zbog estetike, već i zbog zdravlja, to jest kao preventiva od raznih upala. U prevodu, zato što je čovek umešao prste, ovi psi se rađaju s preklopljenim ušima i podložniji su bolestima. S druge strane, u prirodi takvi predatori, pored ostalih i vukovi, svi imaju podignute uši. I tako kod onih pasa koji imaju velike uši, ako se ne vodi računa o higijeni, to jest ne čiste redovno, može doći do upala uha, pa i do gubitka sluha. Tako da je najbolje i najefikasnije da se uši kupiraju, to jest skrate. Isto važi i za rep. Na primer, ovi psi su se koristili ranije u lovu na divlju svinju i da ne bi povredili te repove, standard je da se i oni odsecaju – ističe odgajivač.

Inače, pse je ocenjivao iskusni italijanski sudija, koji više od 32 godine odgaja vrstu kane korso.

– Njega smo zvali da evaluira kvalitet pasa. A gleda se sve, od opšteg izgleda do sitnih detalja, od zagriza i oblika oka pa do otvorenih nozdrva na nosu. Ocenjuju se čak i uglovi prednjih i zadnjih nogu, pa sve do motorike pasa. Nadmetanje je održano u više starosnih kategorija, a pobednici su dobili vredne nagrade – napominje Emil.

Ovaj ljubitelj pasa ističe da je kane korso izuzetno plemenita vrsta.

– Reč je zapravo o pravoj aristokratskoj rasi, koja ima fantastičan izgled. Ovi psi vode poreklo iz Italije i mogu da se drže i na farmama da čuvaju stoku ili objekte, pa i kao lično obezbeđenje. To su krupni, ali tihi psi, bliski rođaci mastifa, slične atletske građe, koje su uglavnom držali bogati baroni. Na kraju, oni su i veoma zahvalni ljubimci na nivou članova porodica, jer su poznati i kao rasa koja je veliki ljubitelj dece. Lično imam oko dvadeset odraslih jedinki, kao i nešto mladih. Sve je krenulo kao hobi pre oko dve decenije, ali je sada to stiglo na nivo da polako pokrivaju svoje troškove, iako to još ne mogu da shvatim kao biznis. Inače, to je jedna od najpopularnijih rasa u svetu, traženi su i po inostranstvu, a mi imamo i visok kvalitet primeraka vrste kane korso u Srbiji. Što se cene tiče, ima više faktora koji utiču na cenu, od pedigrea pa do samog izgleda, ali recimo štene može da košta od nekih 350 evra pa nagore – navodi ovaj uzgajivač iz Alibunara.

(Pančevac/J. Filipović)

