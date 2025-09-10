Vojska patrolira prestonicom Nepala: Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi

Vojska patrolira ulicama Katmandua posle dva dana nasilnih protesta u Nepalu i ostavke premijera K. P. Šarmu Olija.

Najgora previranja u poslednjih nekoliko decenija u siromašnoj himalajskoj naciji izazvana su zabranom društvenih medija objavljenom prošle nedelje, ali ukinutom nakon što je više od 20 osoba poginulo u ponedeljak, dok je policija ispalila suzavac i gumene metke kako bi kontrolisala masu.

„Prvo pokušavamo da normalizujemo situaciju“, rekao je portparol vojske Radža Ram Basnet. „Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi.“

Nepal protests: Nepali Army cracks down on adverse elements tonight after warning that some groups have been causing damage to ordinary citizens & public property pic.twitter.com/z66Muv6dQh — Sidhant Sibal (@sidhant) September 9, 2025

U glavnom gradu nisu prijavljeni protesti, ali mediji su javili da je oko 25 ljudi koji su pokušavali da „stvore probleme“ na obodu Katmandua privedeno.

Nekoliko vladinih zgrada, od vrhovnog suda i parlamenta do domova ministara, uključujući Olijevu privatnu rezidenciju, zapaljeno je tokom protesta u utorak, a nemiri su se smirili tek nakon ostavke.

„Ovde nema demonstranata“, rekao je Rojtersu Ram Kumar Šresta, stanovnik Maharadžgundža u glavnom gradu. „Samo nekoliko ljudi hoda ulicom. Ovde je mirno.“

Mediji su javili da se vrše pripreme za razgovore vlasti i demonstranata, ali nisu precizirali detalje.

Safety: Nepali Army has strict checking in many main areas to maintain peace. Please cooperate. Only people with proper ID cards are allowed in sensitive areas. Please stay home unless emergency! pic.twitter.com/CV5tbkDQ7L — Routine of Nepal banda (@RONBupdates) September 10, 2025

Većina demonstranata bili su mladi ljudi koji su izrazili frustraciju zbog, kako su rekli, neuspeha vlade da se izbori sa korupcijom i podstakne ekonomske mogućnosti zemlje.

Godinama je nedostatak radnih mesta terao milione ljudi da traže posao u zemljama poput Malezije, Bliskog istoka i Južne Koreje, uglavnom na gradilištima, kako bi slali novac kući.

Smešten između Indije i Kine, Nepal se bori sa političkom i ekonomskom nestabilnošću otkako su protesti doveli do ukidanja monarhije 2008. godine.

Indijski bezbednosni kabinet se takođe sastao kasno u utorak kako bi razgovarao o situaciji u susednoj zemlji.

„Stabilnost, mir i prosperitet Nepala su od najveće važnosti. Ponizno apelujem na svu svoju braću i sestre u Nepalu da održe mir i red“, rekao je indijski premijer Narendra Modi u objavi na mreži Iks.

