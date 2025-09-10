Svet

Vojska patrolira prestonicom Nepala: Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi

12:24

10.09.2025

Vojska patrolira ulicama Katmandua posle dva dana nasilnih protesta u Nepalu i ostavke premijera K. P. Šarmu Olija.

Najgora previranja u poslednjih nekoliko decenija u siromašnoj himalajskoj naciji izazvana su zabranom društvenih medija objavljenom prošle nedelje, ali ukinutom nakon što je više od 20 osoba poginulo u ponedeljak, dok je policija ispalila suzavac i gumene metke kako bi kontrolisala masu.

„Prvo pokušavamo da normalizujemo situaciju“, rekao je portparol vojske Radža Ram Basnet. „Posvećeni smo zaštiti života i imovine ljudi.“

U glavnom gradu nisu prijavljeni protesti, ali mediji su javili da je oko 25 ljudi koji su pokušavali da „stvore probleme“ na obodu Katmandua privedeno.

Nekoliko vladinih zgrada, od vrhovnog suda i parlamenta do domova ministara, uključujući Olijevu privatnu rezidenciju, zapaljeno je tokom protesta u utorak, a nemiri su se smirili tek nakon ostavke.

„Ovde nema demonstranata“, rekao je Rojtersu Ram Kumar Šresta, stanovnik Maharadžgundža u glavnom gradu. „Samo nekoliko ljudi hoda ulicom. Ovde je mirno.“

Mediji su javili da se vrše pripreme za razgovore vlasti i demonstranata, ali nisu precizirali detalje.

Većina demonstranata bili su mladi ljudi koji su izrazili frustraciju zbog, kako su rekli, neuspeha vlade da se izbori sa korupcijom i podstakne ekonomske mogućnosti zemlje.

Godinama je nedostatak radnih mesta terao milione ljudi da traže posao u zemljama poput Malezije, Bliskog istoka i Južne Koreje, uglavnom na gradilištima, kako bi slali novac kući.

Smešten između Indije i Kine, Nepal se bori sa političkom i ekonomskom nestabilnošću otkako su protesti doveli do ukidanja monarhije 2008. godine.

Indijski bezbednosni kabinet se takođe sastao kasno u utorak kako bi razgovarao o situaciji u susednoj zemlji.

„Stabilnost, mir i prosperitet Nepala su od najveće važnosti. Ponizno apelujem na svu svoju braću i sestre u Nepalu da održe mir i red“, rekao je indijski premijer Narendra Modi u objavi na mreži Iks.

