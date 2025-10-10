Nobelova nagrada za mir ide u Venecuelu

STOKHOLM – Nobelova nagrada za mir za 2025. godinu dodeljena je Mariji Korini Mačado, opozicionoj liderki iz Venecuele, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija.

Marija Korina Mačado je nagrađena za „neumoran rad na promociji demokratskih prava za narod Venecuele“ i za borbu za „postizanje pravedne i mirne tranzicije iz diktature u demokratiju“, navedeno je u obrazloženju.

Marija Korina Mačado je opoziciona liderka, borac za demokratiju i ljudska prava, poznata po dugogodišnjoj borbi protiv autoritarnog režima u Venecueli.

Maćado već dva decenije predstavlja najprepoznatljivije lice venecuelske opozicije i simbol borbe protiv predsednika Nikolasa Madura.

Ova 57-godišnja inženjerka, bivša poslanica Nacionalne skupštine i liderka liberalnog pokreta Vente Venezuela, poznata je po neumoljivoj kritici vlasti i pozivima na obnovu demokratije.

Maćado je početkom 2000-ih osnovala organizaciju Sumate, koja se zalagala za poštene izbore i transparentnost, zbog čega je često bila meta vlasti. U januaru 2024. godine, dok su se približavali predsednički izbori, Vrhovni sud Venecuele diskvalifikovao ju je iz politike na 15 godina, čime joj je onemogućeno kandidovanje. Reuters i BBC prenose da je Maćado tada imenovala profesorku Corinu Yoris kao svoju zamenu na opozicionoj listi.

Uprkos zabrani, Maćado je nastavila javne nastupe, okupljajući pristalice širom Venecuele. U januaru 2025. nakratko je uhapšena nakon govora u Karakasu, a svedoci su tvrdili da je njen konvoj napadnut. Prema BBC-ju, ubrzo je puštena, dok su vlasti negirale da je uopšte došlo do hapšenja.

CNN i Reuters navode da međunarodna zajednica, uključujući Evropsku uniju i Sjedinjene Države, Machado smatra ključnom figurom demokratske opozicije. Dobitnica je više međunarodnih priznanja, među kojima su Saharovljeva nagrada za slobodu mišljenja (2024) i Nagrada Vaclava Havela za ljudska prava.

(Pančevac)